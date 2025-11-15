青春相約、逐夢燕趙 臺青臺商壘球友誼賽在河北省石家莊成功舉辦

▲冀、臺壘球友誼賽在河北省石家莊成功舉辦。

【本報大陸新聞中心 報導】日前，應冀臺經濟文化交流協會、石家莊臺協邀請，臺灣的大學校友會與北京、天津等地百餘名臺青、臺商，去到到河北省展開為期一周的考察交流，主要是了解這個離首都北京最近的省份之發展現況，活動以壘球友誼賽拉開序幕，以體育為橋樑拉近冀、臺青年距離，通過多元考察進一步增進共識。

考察團首站抵達河北省會石家莊，與石家莊棒壘球協會展開了一場別開生面的壘球友誼賽；來自北京、天津、河北、臺灣的六支勁旅齊聚綠草如茵的棒球場，雙方「以球會友」交流氛圍熱烈。賽前，雙方隊員親切握手、互換紀念徽章，在輕鬆的交流中初步建立聯繫。

▲臺青、臺商到河北參訪，在省會石家莊「以球會友」。

體育交流之外，考察團還走進河北多地，感受這個春秋戰國時期燕趙大地的文化魅力與發展活力。先後參觀河北省博物院與織音1953文化藝術園區：前者通過一件件珍貴文物，講述河北從遠古到近代的歷史脈絡，讓考察團成員深刻領略燕趙文化的厚重底蘊；後者則以工業遺址改造為特色，展現傳統產業與現代文創的創新融合。

之後前往觀看有「天下第一橋」之稱的趙州橋，在趙縣近距離觀摩趙州橋的精巧建築，驚歎於古代工匠的卓越智慧，在柏林禪寺的寧靜氛圍中，感受佛教文化的平和與向善力量。然後，赴滄州考察大運河文化，乘船沿著運河故道漫遊，瞭解河北段運河的歷史變遷與保護利用成果，體會大運河「流動的文化遺產」所承載的時代價值。

考察團最後一站來到雄安新區，通過多媒體技術直觀瞭解新區規劃理念與建設進展，在悅容公園的綠意盎然中，感受雄安生態優先、綠色發展的鮮明特色，對河北高品質發展的未來充滿期待！

這次臺青、臺商河北行活動，以體育為切入點，以文化與發展考察為延伸，充份的了解河北的歷史、非遺、科技與現代發展；期許日後，冀、臺兩地在文化、體育、情感等多方面的交流與合作，可以更進一步拉近距離，加強兩地互動。 （照片記者蔡叔涓翻攝）