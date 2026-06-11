青春舞力大爆發！全國和通盃街舞賽報名中 冠軍直通台南跨年舞台

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「2026和通盃第5屆全國街舞大賽」將於8月16日在台南文化中心演藝廳登場，邀請全國國、高中學生踴躍組隊參賽。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2026和通盃第5屆全國街舞大賽」8月16日在台南文化中心演藝廳登場，即日起開放報名到8月10日，邀請全國國中、高中學生組隊參賽，在專業劇場舞台上大秀舞技與青春活力。

和通盃全國街舞大賽，由台南市文化局與和通文化藝術基金會共同主辦由台南在地團隊S.F.C街舞團執行。多年來已成為暑假最具代表性的全國青少年街舞賽事之一，每年吸引全台各地學生組隊參與競技交流。

今(11)日賽前宣傳會，學生隊伍提前暖身演出，其中，新東國中隊伍有菲律賓籍新住民學生參與，長榮女中隊伍也有越南籍新住民學生加入，街舞展現多元文化融合與青春能量。

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台南市長黃偉哲到場力挺，鼓勵年輕人透過街舞展現自我、互相切磋。他也宣布，本屆國中組及高中組冠軍隊伍，將受邀登上年底「台南好Young」耶誕跨年系列活動舞台，在數萬名觀眾面前展現精彩舞技。

為提供青年更多練舞空間，目前台南文化中心、新營文化中心、台江文化中心、歸仁文化中心及市立圖書館新總館等場域設置鏡牆，並規劃開放時段與夜間照明，讓學生課後與假日都有適合的練習空間。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，鼓勵青年勇敢追夢，在舞台上發揮潛力、展現自我，未來更有機會站上國際舞台，讓世界看見台灣年輕世代的創意與活力。

今年賽事預計開放國中組、高中組各15隊參賽，並持續舉辦SOLO個人賽，提供舞者展現個人風格與實力的舞台，並邀請國內知名街舞教師及業界舞者擔任評審，選出最具實力與創意的優秀隊伍。

新東國中隊伍勁歌熱舞。(記者洪瑞琴攝)

長榮女中隊伍精彩表演。(記者洪瑞琴攝)

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