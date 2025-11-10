青春返鄉、影像發聲 元智資傳系雙獲「青春還鄉」地方創生獎項

榮獲貳獎的作品《夢在礦脈上》，由「以勒小分隊」團隊創作





由新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市及台灣藝術創生文化基金會共同主辦的「青春還鄉」地方創生微電影競賽，是全台首創以「地方創生」為主題的影像比賽，鼓勵青年以鏡頭走入地方、理解返鄉實踐與創業故事，藉影像重新認識土地價值。今年競賽吸引全台共81組團隊參賽，經過多位知名導演與學者嚴格評選，元智大學資訊傳播學系表現亮眼，一舉奪下貳獎與優選獎兩項殊榮，成為最大贏家之一。

榮獲貳獎的作品《夢在礦脈上》，由「以勒小分隊」團隊創作，成員包括韓立揚、張瑜君、宋威、劉秉諼、曾煦安與顏瑋頡。影片以九份為舞台，講述「九份金礦博物館」第三代曾譯嫻返鄉延續阿公開設博物館的創生夢想。作品以「找回遺忘的記憶」為主題，運用詩意多視角敘事，展現青年為重建九份生活家園的努力。評審讚譽該片以優美的影像節奏與深刻訪談，呈現繁華商業背後被遺忘的真實情感與歷史記憶，令人動容。

榮獲優選獎的《呂阿嬤的粿》，由「S·Y·Z」團隊拍攝

另一部榮獲優選獎的《呂阿嬤的粿》，由馮詩穎、胥姿妤、陳宥榛組成的「S·Y·Z」團隊拍攝。影片以「米食文化的傳承」為核心，透過長期紀實拍攝，記錄桃園大溪「雙口呂文化廚房」年輕夫妻返鄉創業、以手作米食課程連結社區的過程。作品細膩捕捉製粿時的人情溫度與地方互動，展現青年在文化復興與土地共生中的努力。評審指出，該片以影像、文字與插畫交織，呈現當代台灣青年返鄉的動人篇章。

指導老師張世明表示，元智大學資訊傳播學系長期重視「以影像為地方發聲」的實作教學，帶領學生深入社區、結合專業影像敘事，是落實大學社會責任（USR）與專業實踐的重要途徑。他強調：「影像不只是創作工具，更是一種公共語言。」此次學生的表現展現了優秀的敘事節奏與真誠觀察，讓影像成為理解社會、對話地方的橋樑。未來，系上將持續推動影像教育與地方連結，讓更多青年透過作品為台灣發聲。



