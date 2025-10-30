青春遇見長青！輔英科大重陽敬老X成年禮雙喜登場 青銀共融、跨文化交流共譜幸福樂章

▲「韶華印記」成年禮活動大合影

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在秋意漸濃的重陽佳節，輔英科技大學以溫馨與青春並進的氣氛，舉辦「重陽敬老暨青春成年禮」系列活動，從白天到夜晚熱鬧不歇。活動結合敬老儀式、成年禮、國際文化週、草地音樂會、時光市集與掃街行動，展現輔英人敬老懷恩與青銀共融的幸福氛圍。

▲林惠賢校長與出席家長及學生合影留念、林惠賢校長帶領主管替學生完成加禮儀式。

校長林惠賢表示，九九重陽象徵「長久長壽、吉上加吉」，在邁入超高齡社會的時代，輔英以「健康共好」為核心理念，結合專業教育與社會關懷，讓學生從成年禮中學習責任與感恩，實踐世代共榮的幸福校園。

廣告 廣告

▲「翰墨重陽‧異國共聚」由境外生親手奉茶、送上手作卡片，向樂齡長輩致敬、學生與樂齡長輩共同揮毫書法、異國市集。

由國際處、華語文中心及高齡相關系所共同舉辦的「翰墨重陽‧異國共聚」活動，邀請境外學生親手奉茶與贈送手作卡片，向樂齡長輩致敬。現場結合書法體驗與異國市集，形成跨文化交流亮點。越南學生表示，第一次在台灣與長者共寫書法、敬茶，感受到濃厚人情味。國際事務長羅家倫指出，活動讓境外生體驗中華敬老文化，也展現輔英推動國際融合的教育特色。

▲「草地音樂會暨藝相逢市集」活動大合影

壓軸登場的「韶華印記」成年禮於中正堂舉行，林惠賢校長親自擔任主禮人，帶領主管為滿18歲的學生舉行「始加禮」、「再加禮」、「三加禮」，象徵邁向成熟與承擔社會責任。學生奉茶感謝師長與家長，師長則披上象徵純潔與責任的絲巾並贈銅鏡祝福禮，儀式莊重感人。學務長陳冠位勉勵同學珍惜青春、勇於承擔，成為社會良善力量。

▲「輔英傳愛，齊淨社區」大合影及由輔英師生攜手社區志工舉辦掃街活動。

同日下午舉辦的「輔英傳愛，齊淨社區」掃街行動，由師生與永芳社區志工攜手清掃街區，實踐大學社會責任；晚間「草地音樂會暨藝相逢市集」則以青春節奏點亮夜色，原young社、熱舞社、熱音社與高雄高商熱音社接力演出，人氣樂團「芒果醬」壓軸登場，氣氛熱烈。

高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞表示，學生與樂齡學員共書「翰墨重陽」的畫面，呈現跨齡共學的動人情誼，也讓青年理解尊老與陪伴的價值。林惠賢校長最後強調，輔英以「大健康」為發展主軸，融合智慧照顧、精準健康、綠色永續與數位管理，期盼學生從活動中體悟專業學習的社會價值。

這場融合敬老、文化與青春的慶典，不僅讓重陽節更具教育意義，也讓輔英校園成為青銀共融、健康共好的幸福樂園。（圖╱輔英科大提供）