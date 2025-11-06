青春運動正當時 花女運動會

花女學姐-校狗小乖

教師組啦啦隊

國立花蓮女子高級中學今（6）、明兩日舉辦年度運動會，本屆運動會以「最是人間留不住，青春運動正當時」為主題，展現「花女人」堅韌不屈、生生不息的氣度，為校園注入燦爛洋溢的生命力。

花女校長詹滿福表示，花蓮女中歷經0403地震，校內綜合大樓拆除後，校園生活逐步回歸穩定。明（115）年，綜合大樓即將開工，這不僅象徵正式告別災後陰霾，更代表花女人重新揚帆前行的力量。同時，花蓮女中也將逐步展開校友眷屬拜訪、校史整理、文物回溯、校園活動亮點累積等系列計畫，為兩年後即將到來的「百年校慶」暖身，以最昂揚的姿態迎接新的百年。

而除了各項創意進場、運動競技外，本屆亮點還有花女榮譽學姐「校狗小乖」，高齡19歲的小乖，是歷屆花女人的共同記憶，她特別穿上家政教師蘇明依老師縫製的運動服，由愛狗社指導老師張家誠老師以及學生幹部陪伴進場，展現花女精神。