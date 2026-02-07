青春開球迎新年 阿猴城縣長盃3X3籃球賽掀寒假最熱血風潮

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣青少年運動年度盛事「第18屆阿猴城縣長盃3X3籃球鬥牛賽」，於2月7、8日寒假期間在屏東縣立明正國中籃球場熱血登場。賽事吸引超過300支隊伍報名參賽，創下歷年新高，縣長周春米也將親自出席開球，為新春揭開青春序幕。

▲縣長周春米出席開球。（圖／記者范家豪）阿猴城縣長盃由屏東縣政府與警察局攜手舉辦，已成為南台灣學子每年必參與的籃球盛會，不僅是競技舞台，更是許多年輕世代共同的青春記憶。今年賽事在競技張力之外，更展現國際交流與世代傳承的感動時刻，場上可見外國學校學生組隊跨區挑戰，也出現曾於第五屆仁愛路封街賽事參賽的選手，如今以教練身分，帶著「第二代」學生重返賽場，象徵熱血精神的延續。

▲縣長周春米為第18屆阿猴城縣長盃3X3籃球鬥牛賽」領航員廖堉棋披上彩帶。（圖／記者范家豪）

活動同時邀請「屏東之光」——2025年U15世界桌球職業大聯盟（WTT）韓國江陵青年挑戰賽混雙冠軍、至正國中桌球國手廖堉棋，跨域擔任「青少年領航員」，以國手的堅持與毅力，為現場選手注入正向能量。警察局少年警察隊亦結合屏榮高中熱舞社，透過創意舞蹈與「屏警斑馬先生」互動演出，宣導交通安全與守法觀念，展現青春活力。

▲3X3籃球賽已成為南台灣學子每年必參與的籃球盛會。（圖／記者范家豪）

此外，現場設置多元犯罪預防宣導攤位，透過互動方式深化反毒、防詐騙意識。警察局長甘炎民表示，將持續強化查緝詐騙集團利用少年擔任車手的犯罪行為，並期盼藉由正當運動賽事，陪伴青少年遠離風險、健康成長。

在籃球競技、世代傳承與安全宣導交織下，阿猴城縣長盃不僅點燃球場熱血，也為屏東新春增添最青春、最有力量的風景。