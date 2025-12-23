青春靚點子全國挑戰賽 龍華科大五專生AI智慧釣竿銀牌

《圖說》龍華科技大學電機工程系「智釣未來」團隊領獎合影。團隊由李睿洋、張向傑、羅國仹與王佑叡四位五專學生組成。〈龍華科大提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】在全台具指標性的學生創業競賽，由新竹縣政府與邁特電子共同主辦的「青春靚點子全國學生創業挑戰賽」，龍華科技大學電機工程系五專學生組成「智釣未來」團隊，以《AI 智慧釣竿系統》從眾多參賽隊伍中脫穎而出，最終榮獲全國第二名佳績。該競賽為全台青年創業圈的重要舞台，不僅匯聚創業家與企業資源，更吸引眾多大專院校關注，被視為學生踏入新創生態圈的重要平台。

指導老師杜日富教授表示，團隊成果來自長期跨領域學習與實作整合，涵蓋 AI 訓練、感測控制、雲端運算與系統開發等核心能力。參賽學生也分享，此次競賽讓他們深刻體會，創業不僅需要技術實力，更需要市場洞察、團隊合作與快速迭代的能力。此次勇奪全國第二名，不僅是團隊努力的成果，也再次展現龍華科技大學在創新教學與跨領域研發上的堅強能量，為智慧釣具與戶外休閒科技應用開啟更多可能。

《圖說》第四屆「青春靚點子全國學生創業挑戰賽」現場實況。該競賽為全台青年創業圈的重要舞台，匯聚創業資源與新創能量。〈龍華科大提供〉

他說，「智釣未來」團隊由李睿洋、張向傑、羅國仹與王佑叡四位五專學生組成，在杜日富教授與郭勝煌教授的指導下，從傳統釣魚活動的使用痛點出發，提出具創新性的智慧解決方案。作品整合震動感測、AI 模型判斷與物聯網資料傳輸技術，有效回應釣客長期面臨的魚訊難判、需長時間盯竿及夜釣不便等問題。

在決賽展示中，團隊完整呈現《AI 智慧釣竿系統》的運作流程與實際應用，透過震動感測器、AI 判斷模型、Thing Speak 雲端資料記錄、Telegram 即時通知及自動收線技術，展現系統在提升釣魚效率與使用便利性上的具體成效。現場亦展示即時資料分析圖表與自動控制機制，突顯其技術成熟度與實用性。

此外，該作品採低成本設計與模組化架構，具備量產與市場推廣的潛力。團隊並提出完整的商業化規劃，涵蓋市場定位、產品化流程、目標客群與通路策略，展現成熟的創業視野與產業化思維，成為評審一致肯定的重要關鍵。

《圖說》龍華科技大學電機工程系「智釣未來」團隊合影，展現青年學子投入科技創新與創業實踐的熱情與成果。〈龍華科大提供〉

杜日富指出，此次競賽評選指標涵蓋創新性、可行性、AIoT 技術應用與市場性等面向。「智釣未來」團隊在與政治大學、清華大學、中原大學、台中科技大學等多所大專校院團隊競逐中脫穎而出，最終成功奪銀，獲得高度評價。

決賽同步於「Meet Taipei 創新創業嘉年華」展會中登場，能站上此一新創舞台，象徵團隊作品已具備進入創業與投資媒合環境的實力。新竹縣政府亦指出，「青春靚點子」競賽已成為推動青年創業的重要加速平台，透過 SBIR、AIoT 加速器與新創輔導資源，協助學生將創意落實為產品。