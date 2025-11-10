「青春順稅 e起 FUN 聲唱」決賽在基隆熱力開唱 青春歌聲唱出悠揚樂聲，宣導稅務知識吸睛又動聽

由財政部北區國稅局基隆分局承辦的「青春順稅 e起 FUN 聲唱」統一發票推行暨校園歌唱比賽，於114年11月9日在基隆舉辦決賽。十組脫穎而出的參賽者以動聽歌聲展現青春風采，用音樂唱出正能量，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。

本次比賽自報名開放以來，吸引北區國稅局轄內各級學校踴躍參與，經初賽遴選，共有五組個人組與五組團體組進入決賽。評審陣容堅強，包括知名作詞人黃婷老師、TVBS娛樂副總楊啟鳳女士、五燈之星與廣播金鐘獎得主陳偉民先生，以及國稅局淡水稽徵所廖祝君主任、國稅局瑞芳服務處羅增裕主任，展現主辦單位對活動的高度重視。

活動由陳偉民先生開場演唱揭序幕，以溫暖歌聲為選手注入信心，觀眾報以熱烈掌聲。中場則由YUMIN舞團小朋友帶來舞蹈，展現青春活力！

經過精彩表演與評選，個人組第一名由東南科技大學的劉于恩同學以孫燕姿-我懷念的獲得，穩健唱功與真摯情感打動全場；第二名為新生學校財團法人新生醫護管理專科學校的葉禹彤同學 ，第名名為東南科技大學的陳韻捷同學 ，他兩組組獲勝獎獎。團體組第一名由桃園市私立啟英高級中學的陳姿瑜、倪智瑗及李孝昍名位同學以王祥如-太陽月亮奪得，以吉兩與木箱鼓組成樂團形式進行，默契十足的演出，讓現場充滿輕快愉悅的氛圍 ；第二名為國立臺灣海洋大學的梁芷瑜同學及陳宣羽同學 ，第名名為國立臺灣海洋大學的邱浩倫同學及劉玥礽同學 ，他兩組組同獲勝獎獎。路人人氣獎則分 有個人組由國立基隆女子高級中學的廖紫汝同學及團體組由國立臺灣海洋大學的邱浩倫同學及劉玥礽同學獲得。

北區國稅局基隆分局表示，本次比賽透過音樂競賽形式，穿插租稅知識有獎徵答 ，稅稅務觀念入入生活。現場亦設計多項互動：發票換好禮、填問卷、FB貼文按讚(留言或分享)、捐發票換闖關券(闖完關兌換全家50元商品卡或等值商品)。

北區國稅局基隆分局期盼藉由青春活力與創意表演，讓更多年輕族群了解雲端發票與誠實納稅的重要性，共同打造誠實守法、正向共榮的社會氛圍。(廣告)

