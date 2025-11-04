青春順稅e起FUN聲唱租稅宣導 11/9日登場

北區國稅局基隆分局將於11月9日（星期日）下午1時，在基隆表演藝術中心演藝廳舉辦統一發票推行及「青春順稅e起FUN聲唱」租稅宣導活動，民眾於活動當天捐出114年9-11月份未列印買受人統一編號的雲端發票3張，或紙本發票6張（每張發票消費金額須達10元以上），即可兌換闖關卡（每人限領1張），完成闖關者，便能獲得兌領超商50元商品卡（數量有限兌完為止）。

活動所募集到的發票，將全數贈予114年度財政部統一發票盃路跑活動指定捐贈的社福團體及基隆市社福團體。

基隆分局表示，「青春順稅e起FUN聲唱」租稅宣導活動的舉辦，是為了擴大地區性稅務宣導層面，藉由學生歌唱比賽，傳達正確稅務法令規定，以及購物消費儲存雲端發票或索取統一發票的觀念。