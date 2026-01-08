青春La-Ji-０ 17日回望老歌歲月

「基隆青春La-Ji-０」將於一月十七日晚間七時三十分，以及一月十八日下午二時三十分，在基隆表演藝術中心演藝廳演出。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

「基隆青春La-Ji-０」將於一月十七日晚間七時三十分，以及一月十八日下午二時三十分，在基隆表演藝術中心演藝廳演出，邀請民眾齊聚一堂，透過熟悉的旋律與共鳴的歌聲，一同回望八、九０年代的青春歲月，在音樂中找回當年最純粹的感動。

「基隆青春La-Ji-０」以電台節目為概念，串聯世代共同記憶，選曲涵蓋溫柔、純樸且渾厚的國語流行經典，彷彿開啟一台陪伴無數人成長的老電台，讓聽眾在熟悉的旋律中，輕聲哼唱、靜靜傾聽，重新感受青春時期的悸動與溫暖。活動不僅是一場音樂演出，更是一段跨越陌生與熟識的情感交流，讓不同世代在音符之間找到共鳴。

此次演出特別邀請台灣知名民歌歌手施孝榮登台演唱。施孝榮以渾厚而富情感的嗓音深植人心，代表作〈歸人沙城〉、〈拜訪春天〉皆為五、六、七年級生耳熟能詳的經典歌曲。此次演出將結合九０年代國語金曲，透過細膩而真摯的詮釋，帶領觀眾重返那段熟悉而美好的青春時光。

同場演出的還有華語樂壇極具代表性的女性雙人組合「南方二重唱」。其清澈柔和卻蘊含力量的歌聲，擅長演繹抒情民謠與懷舊金曲，總能喚起聽眾內心最柔軟的記憶。兩人默契十足的和聲，宛如清晨微光，為整場演出增添溫暖而動人的情感層次。相關演出資訊可至基隆市文化觀光局官網或年代售票系統查詢。