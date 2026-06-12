青棒傳統強權「穀保家商」將熄燈！ 侯友宜承諾：把根留在新北

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穀保家商確定熄燈。（資料圖／棒協提供）





新北市青棒傳統強權穀保家商，受少子化影響，下個學年度（116年度），將停招，棒球隊將集體轉學至新北市立三重高中，延續棒球隊運作，也將持續保留經典的「穀保藍」；新北市長侯友宜今天（12日）上午出席行動治理時， 面對媒體受訪指出，未來會繼續秉承穀保家商的棒球精神，把根留在新北。

新北市長侯友宜今天（12日）上午出席115年行動治理基層建設督導新莊區場次，前往慈祐宮時，有媒體提問「穀保家商傳出從明年開始不再續辦棒球隊，棒球隊將轉移到三重高中，請問市長已經確定了嗎？」

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侯友宜則指出，目前新北市政府還沒有收到穀保家商要停辦、停招甚至改辦的計畫，不過也知道，目前穀保家商面臨了很多轉型的挑戰，新北市一向的態度是如何照顧基層的選手，讓他們能夠很安定，而且能夠在運動科學化跟訓練得到更充分的保障，這個精神永遠不會變。

侯友宜說，穀保家商不管未來如何，穀保家商的棒球魂一定要全力支持跟守護，這是一向的態度，希望像穀保家商一樣，給予更好的選手，不但可以當成職棒選手以外，更能夠跟國際競爭，所以穀保家商的所有選手們，其實我都以他們為傲。

侯友宜最後表示，很多在現階段的職棒選手，不管是日本、甚至包括臺灣的職棒選手，很多都是穀保家商出身的國手，所以我非常感恩穀保家商，未來會繼續秉承穀保家商的棒球精神，把根留在新北。

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