青棒強權「穀保家商」確定熄燈 球員集體轉學三重高中

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穀保家商棒球隊確定於116學年度停招。（圖取自穀保家商棒球隊臉書）





台灣青棒強校穀保家商確定走入歷史。隨著學校轉型，擁有32年歷史的穀保家商棒球隊將於116學年度停招，「穀保家商」隊名也將退出青棒舞台。不過，現有球員未來將集體轉學至新北市立三重高中延續球隊命脈，而象徵傳統的「穀保藍」球衣也將保留，延續穀保精神。

少子化衝擊 學校規劃2027年起停招體育班

面對少子化衝擊，穀保家商校長嚴英哲日前透露，學校規劃自2027年起停招職科與體育班，轉型為精緻高國中小學，也引發外界關注棒球隊去向。嚴英哲當時表示，球隊動向仍在商討中。穀保棒球隊創辦人「蔡董」蔡明堂則強調，球隊不會解散，且將持續提供資源。

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蔡明堂透露，8日教育局會議已確認後續規劃，目前由教育局、體育局與三重高中協調相關事宜。若明年暑假順利完成集體轉學，現階段高一、高二球員都將轉往三重高中，持續參與高中聯賽等賽事，新生也將由三重高中招收，延續棒球科班體系，未來也將朝成立獨立棒球班方向規劃。蔡明堂表示，每個年級至少須有15人，「會朝向成立棒球班，對於課程安排比較方便。」明年木棒聯賽也將成為球隊以「穀保家商」隊名參賽的最後一項全國性賽事。

穀保家商棒球隊成立32年，培育出包括張誌家、高志綱、陳冠宇、林昱珉、孫易磊、林家正、潘傑楷等職棒與旅外好手。2024年世界12強棒球賽中，台灣奪冠陣容中的「穀保幫」表現亮眼，也被視為關鍵戰力之一。隨著「穀保家商」隊名即將走入歷史，也讓不少校友與球迷感到不捨。

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