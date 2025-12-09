青森八戶市「幾乎半座城市受災」 神社鳥居不敵強震倒塌
日本東北部昨（8）日深夜發生規模7.5強震，靠近震央的青森縣受災最為嚴重。其中沿海城市八戶市，當地民眾形容「幾乎半座城市都因強震受災」，災損難以估計，到處都是建築殘骸、碎裂的玻璃，就連道路路面還被震裂出了一個大洞，有車輛因此受困。八戶市當地知名的神社、鳥居也被震倒，當地居民無奈，重建漫漫長路，現在才剛要開始。
從高樓墜落的殘骸，不偏不倚直接砸中轎車，車頂整個凹陷變形，強震過後青森的街頭，真可用一片狼藉來形容。
青森東北町一條道路坍塌，一輛汽車受困，導致一名男子受傷送醫，還好意識清楚。同樣場景換到白天看來更驚人，整條車道路面全塌了，車輛幾乎一半都懸空，感覺差一點點就會滑落邊坡，可見地牛翻身的威力有多驚人。
青森當地知名購物中心，整個一樓大廳屋頂塌陷，像是被砲彈轟炸過一樣，從地圖上來看，除了商場受災慘重，商場東南方有一處長者山新羅神社，內部也有許多建物不敵強震應聲倒塌。而在神社附近的鳥居也整面向前傾倒，讓附近民眾看了都感到相當不捨。
景點古蹟毀了，到處一片凌亂，損失難以估計，生活節奏也大受影響。青森強震當下有多達4000戶停電，當地還有水管被震破，導致路面出現小噴泉，強震也造成部分渡輪與鐵道貨運延誤，連帶造成貨運宅配延遲到貨。一場強震，青森人飽受驚嚇，重建漫漫長路也才剛要開始。
