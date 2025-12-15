青森八戶港地面震出「巨大裂縫」 600貨櫃塞住碼頭

青森八戶港地面震出現裂痕。（示意圖／Pexels）





日本青森縣東方外海8日晚間發生強震，導致當地重要港口「八戶港」的貨櫃碼頭遭受嚴重破壞，約三分之一區域都無法正常使用，地面出現裂痕，至今無法修復。這也讓600個貨櫃被卡在碼頭無法清運，恐將導致東北地區北部，像是青森、岩手和秋田等地的物流大動脈，面臨斷鏈危機。

青森8日發生7.5強震，讓八戶當地許多房屋及校舍受損，可怕的是餘震持續發生，截至15日凌晨至少已有40次，在震央附近還有多處地殼位移，最大移動將近9公分，就連當地引以為傲的八戶港都面目全非。

日本記者：「大家可以看到港口地面出現無數的裂痕，裂痕幾乎綿延了200公尺。」

來到七年前新建的C區貨櫃碼頭滿目瘡痍，柏油路到處可見大裂痕，最嚴重處隆起達到20公分，還有部分地區下陷5公分，許多地面呈現波浪狀起伏。

八戶港灣運送課長柳谷悟：「燈柱和地面本來是一樣高的，但我不知道是燈柱被抬高了，還是地面塌陷了。」

朝日電視指出有多達600個貨櫃卡在碼頭出不去，由於受影響範圍達整個碼頭1/3，恐讓東北地區青森、岩手和秋田，物流大動脈面臨斷鏈危機。

八戶港灣運送課長柳谷悟：「這是用於運送貨櫃的跨載機，本身就有60噸重，因為行駛在裂縫和不平整路面上會非常危險，所以目前暫停使用。」

自1994年東北地區，首條國際貨櫃航線開通以來，八戶港成為日本重要門戶。

影片內容：「儘管東南亞航路在2011年因震災而中止，但八戶仍然保持著中國和韓國航路的運行。」

2023年八戶港貨物處理量達2700萬噸，主要出口紙漿到南韓再經南韓轉運，從中國進口日用品，及從菲律賓進口木材等建材，青森知事坦言這次當地基礎設施受到最嚴重破壞的一次，而且裂縫損害範圍，恐怕深達碼頭底層，修復恐怕遙遙無期。

