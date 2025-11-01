青森南高校再訪慈大附中 跨國共學深化永續與人文思維
慈濟大學附屬高級中學於10月20日至21日迎來日本青森南高校師生校際交流。久保田千夏校長帶領45位師生專程前來展開為期兩天的實體校際交流，深化兩校在教育理念、文化理解與議題探究上的跨國共學。兩校自2023年締結姊妹校以來，持續透過多元方式推動國際教育與跨文化交流，而在本次實體互動之前，雙方已於9月透過線上就臺日文化與教育議題深入交流，為此次見面奠定良好基礎。
10月20日上午青森南高校師生一抵達慈大附中，就看見學伴們手舉自製歡迎牌迎接，驚喜不已。慈大附中校長廖逸貞以熱情擁抱歡迎青森南高校的久保田千夏校長再度蒞校。在歡迎會上，久保田校長以道地的臺語親切問候大家，展現了對這段跨海友誼的重視。她認為，距離非但沒有影響兩校情誼，反而加深了彼此的連結，讓學生獲得更多跨文化學習的機會。
雙方學生代表也以英語介紹學校與家鄉，從花蓮的自然人文到青森的睡魔祭慶典及當地的津輕方言，展現青年學子對文化的自信與熱情。下午的「議題探究交流」以先前線上討論的八大主題為基礎，學生分組探討臺日間的文化異同與反思，從生活飲食、教育環境，到國際連結、文化保存，進一步探討經濟發展與醫療系統如何維持人民的健康。透過跨文化對話，學生們深刻感受到不同語言與文化帶來的多樣性，並在交流中學習尊重與欣賞，展現青年對全球議題的責任與思維。
本次交流特別安排了深具人文意義的行程。青森南高校師生在下午前往參訪慈濟靜思精舍，體驗靜思生活的人文底蘊。青森南高校久保田千夏校長表示，對上人修行生活中「自食其力」與「惜福感恩」的精神深感敬佩，認為這樣的教育內涵啟發學生學會感恩與實踐。夜晚，兩校學生共同前往花蓮東大門夜市，品味在地文化與美食，透過輕鬆的交流加深情誼。
第二天青森南高校學生與慈中學伴入班共同上課，親身體驗台灣的課堂互動。儘管語言不完全相通，青森學伴仍展現出高度的學習熱忱，認真記下筆記。高二大愛李淳婷分享，她的學伴對於數學單元「三角函數」極有共鳴，甚至有先修大學微積分，兩人一起解題的經驗很特別。在歷史課，慈中同學發揮創意，以英語口述台灣的傳說故事，並親手繪製圖畫作為禮物，讓日本同學非常驚喜。高一大愛班的蕭亦絜提到：「交流最重要的也許不是語言，而是互相學習、欣賞的過程。」
不僅在課堂上學習彼此文化，學生之間的互動也充滿溫情。高一知足班的江昀庭分享：「當日本同學拆開我送的小禮物時，露出驚喜的表情，那一刻我覺得真誠比語言更重要。我也在交流中，體會到團隊合作的價值，這讓我更有勇氣去面對新的挑戰，也促使我更想了解世界的心。」高二感恩班吳湘鈴則表示：「這次交流不僅是語言上的成長，更讓我能勇敢接觸不同的人，只要願意踏出第一步，就能遇見很多美好的事情。」而高二知足賈喻婷感性地說：「這次再見到國二時在青森認識的學伴，我們彼此都準備了禮物，雖然語言不完全通，但人情味依舊存在。」
慈大附中廖逸貞校長表示，青森南高校是慈中在日本的第一所姊妹校，雙方的交流已從線上延伸至實體共學，成為國際教育的重要實踐。兩校情誼年年遞增，交流也更加深入。臺灣學生對日本文化可能並不陌生，但藉由日本同學的到訪，可以認識更真實的日本文化；同樣地，日本學生也能對臺灣有更深的理解。兩校已相約12月再於日本相見，持續以行動搭建友誼的橋梁。
慈大附中秉持「培養胸懷美善、擁抱世界的全球公民」之教育願景，將永續思維與文化理解融入教學。透過與日本青森南高校的深度交流，學生不僅跨越語言界線，更以真誠與善意連結世界，展現新世代青年對全球共好的實踐力。
（撰文／鄭振宇、張晴芳，攝影／慈大附中國際教育處）
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰 兩軍先發6局皆退場、將決戰牛棚【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 6 分鐘前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 18 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 23 小時前