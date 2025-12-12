青森又有6.9餘震！ 台人嚇：新幹線突停電停駛

日本青森40分鐘內連4震，東海道新幹線也受影響停駛。（翻攝threads:mikahk312）

日本青森縣在周一晚間(12/8)發生7.5規模強震，過了四天(12/12)又在40分鐘內，發生連續四起餘震，其中最大規模為6.9，不少人被嚇到站在原地不動，學生們也緊急躲到桌子底下避難；而專家指出，未來一周到12/16，都還會再有餘震發生，甚至可能有規模8的地震發生。

日本青森縣在12月8日發生規模7.5強震後，12日又在40分鐘內連續發生四起餘震，最大規模達6.9，造成許多人驚恐不已，學生緊急躲到桌下避難。新幹線因地震影響全車停電停駛，乘客雖保持冷靜但仍需面對突發狀況。前地震中心主任郭鎧紋警告，規模7以上地震發生後一週內，周圍五百公里可能發生規模8地震的機率提升10倍，提醒民眾至12月16日前都需保持高度警覺。

日本青森縣東方外海於12月12日11時44分再次發生地震，這是繼8日晚間發生7.5規模強震後的一系列餘震。在40分鐘內連續發生四起地震，其中最大地震規模由6.7上調至6.9級，震源深度則從20公里下調至17公里。日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發出海嘯提醒資訊。

專家指出12/16前恐再有規模8強震發生。（圖／TVBS）

在日留學生邱子耘表示，當地震發生時，他們正在上課，大家手機同時響起警報，許多留學生顯得驚恐，因為其他國家的人可能較不常經歷這種體驗。他提到，這次地震持續時間約一分鐘左右，沒有像週一晚上的強震那麼嚴重。地震發生後，日本街道警報響起，所有人停下腳步站在原地一動不動。日本北海道地震警報後約10秒，就開始感受到劇烈搖晃。東海道新幹線也受到地震影響，全車停電停駛，多數乘客仍相當冷靜，依然坐在座位上。

前地震中心主任郭鎧紋解釋，7.6規模地震發生後一週內都要小心可能有規模8的地震發生。他指出，統計顯示規模7以上地震發生後，周圍五百公里內發生規模8地震的機率在未來一週內會提升至1%，相當於提高10倍。專家進一步警告，直到12月16日都可能還會有餘震發生。目前規模3至4的小餘震有向東偏移且變淺的趨勢，如果靠近日本海溝，可能會造成較嚴重的海嘯。因此，提醒計劃前往日本或已在當地旅遊的民眾都要提高警覺，隨時注意當地最新資訊。

