青森地震 外交部：暫無國人僑民受災消息

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震。外交部發言人蕭光偉今天(9日)表示，外交部很關心強震後的災損狀況，並於第一時間致電日台交流協會表達慰問及我方隨時準備提供協助之意。

蕭光偉指出，根據駐日代表處及駐札幌辦事處了解，目前我國僑民、留學生、觀光客都沒有傳出受災或受困消息，外交部已指示駐處持續密切關注災情狀況。

蕭光偉籲請在當地的國人，若遇急難狀況，可立刻撥打救助電話與駐處聯繫。