青森外海又有餘震！規模5.3最大震度3

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震後，不時就有餘震發生，震度從1至4不等，而在今（9）日傍晚5點09分時（台灣時間）發生一起規模5.3地震，震源深度約50公里，最大震度3。

根據日本氣象廳公布資料，北海道函館市、青森縣八戶市、平內町、野邊地町、七戶町、東北町、青森南部町、階上町觀測震度為3級，其餘縣市地區震度則為1至2級。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

青森7.5強震 賴總統中日雙語表達慰問：台灣隨時準備提供協助

日本青森規模7.6地震！民眾直擊強震瞬間 聖誕樹狂搖、房門被晃開

青森7.6強震 道路坍塌、民宅失火「至少13傷」