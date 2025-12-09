青森外海強震 知事報平安：防災計畫可應對

▲日本青森縣外海深夜發生強震，釀30餘人受傷、800戶停電、約9萬居民被迫離家避難。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海昨日深夜發生7.6強震，釀30餘人受傷、800戶停電、約9萬居民被迫離家避難。對此台南市長黃偉哲今（9）日表示，第一時間也立即致函青森縣知事與弘前市長表達慰問，並表達台南隨時準備提供協助，青森縣知事也報平安，回應整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，「目前一切安好』。

對於日本青森縣東方外海發生強震，黃偉哲表示，第一時間立刻致函給 青森縣知事宮下宗一郎與弘前市長櫻田宏表達慰問，並告知若有需要，台南隨時準備好提供協助 ，今早也收到了青森縣及弘前市的回覆，得知目前當地狀況都在可控制範圍內。

黃偉哲說，青森縣部分回報，目前全縣約有三十幾名民眾受傷，已經解除避難通知，人員方面基本上沒有受災。基礎建設的話，正在進行鐵路和渡輪的安全檢修，包含新幹線，在青森縣內路段部分停駛。整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好；至於弘前市方面， 市內沒有發生特別重大的災害，市長請台南的朋友們不用擔心。

最後黃偉哲表示，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，日本朋友們的溫暖援助，台南始終銘記在心，市府將持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。

