青森外海週五又震 規模上修6.9 非「後發地震」

日本青森縣外海週五又發生6.9強震。（圖／翻攝 TBS News）

日本青森縣外海本週一(12/8)發生規模7.5強震，週五(12/12)同一區域又震，規模從6.7上修至6.9，震源深度也從20公里改為17公里，陸地最大震度為4，幸好沒有造成新的災情。因該地區正發布「後發地震」警戒，日本氣象廳緊急對外說明，強調此次地震規模未達標準，因此與後發地震無關。另外，青森八戶市中心一座NTT東日本的基地台鐵塔，在週一強震後，結構明顯受損；為防止倒塌意外，市府下令撤離周邊48戶家庭，臨時避難一個月。

日本NHK電視台午間節目：「他們都留著鬍子，他們是墨西哥牛仔。」

週五(12/12)午間時段，日本NHK電視台播著輕鬆歌曲，突然的緊急插播打破了這股悠閒。

日本NHK電視台午間節目：「被狗追著...」

日本NHK電視台主播：「海嘯馬上就到！海嘯抵達時間，陸奧市小川原港下午12點10分，陸奧市關根濱下午12點20分。畫面右手邊同時有手語提醒海嘯注意報。」

日本時間週五的中午11點44分左右，青森縣外海再發生地震，規模從6.7上修至6.9，震源深度也從20公里修正為17公里；日本氣象廳一度對北海道至東北地方的宮城縣發布海嘯注意報，呼籲嚴防最高1公尺海嘯抵達。

日本氣象廳人員：「這次是東西向擠壓的逆斷層地震。接著是震源構造解析，這次的地震如同剛剛所說，是東西軸向的逆斷層型地震，就是像這樣的東西向推擠。這次的地震與先前12月8號的青森縣地震，大致上是一樣的模式，也就是都屬於逆斷層地震。」

氣象廳緊急召開記者會解說，中午這場地震震源與12月8號的地震位處同一區塊，考量到前一場規模達到7.5，數日內再出現偏大的地震屬於正常現象。

日本氣象廳人員：「太平洋板塊是由東向西隱沒，有關地震深度的理解，板塊是像這樣，分布的概念是西側深東側淺；而這次地震發生在靠東側，所以震源就會比較淺。」

雖然震源深度淺，但規模以及與沿岸距離均不及8號，因此陸地觀測到的最大震度為4級。儘管整體強度不如上回，然而該區域正發布「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」，那麼這次就是所謂的後發地震嗎？

日本氣象廳人員：「這次地震是否符合注意情報？這次地震並非後發地震。北海道‧三陸沖後發地震注意情報基本上是針對規模8以上的大地震做呼籲，而這次地震規模是6.7(後上修6.9)，所以不屬於注意情報的對象。」

氣象廳再三呼籲，就算無關後發地震，千島海溝、日本海溝仍是地震好發區，日常警覺不能少！另外，專家更提醒，若發布海嘯警報，要盡可能拉長避難時間，以防被海浪欺騙。

東北大學災科學研究學者 阿奈瓦特：「第一波不一定是最大浪，陸續抵達的海浪也要注意。」

東北大學學者仔細分析12月8號的海嘯特性，以岩手縣久慈港為例，第一波在地震後20分鐘抵達，高度約為30公分；到了凌晨1點09分，也就是地震後一個半小時，第五波70公分海嘯抵達，是這次地震最大浪高，如果剛好碰到滿潮時期，海水勢必上岸。

東北大學災科學研究學者 阿奈瓦特：「就算第一波海浪不大也不要掉以輕心，請在安全的地方繼續等待，直到海嘯警報、注意報解除。」

雖然週五的地震暫時沒有導致新一波災情，卻可能加重破壞原本受損的建築。

日本NHK電視台記者：「應該不是這一根，有了，看到了。」

8號的強震後，NTT東日本進行設備檢查，在距離地面約50公尺處發現明顯裂痕，並且不只一處的螺絲完全脫落。

NTT東日本記者會：「造成民眾驚恐、生活不便、情緒壓力，我們由衷致上歉意。」

NTT表示，該塔位於青森縣八戶市中心，建於1970年，用途為手機基地台；塔高約70公尺，加上底下的NTT辦公室，整體高度達到100公尺。仔細評估後，認為立即倒塌的可能性極小，但是基於安全第一以及防範地震的大前提，NTT與八戶市府撤離了周邊48戶家庭，請居民暫時避難一個月，降低維修時的工安風險。

