青森外海7.5強震，只是311惡夢重演前奏？日本政府首次發布「後發地震注意報」，東大學者警告「未來兩三天恐有超巨大地震」
12月8日深夜11點15分，青森縣東方沖深海發生芮氏規模7.的強震，撼動了整個北日本。日本首相高市早苗9日上午證實，目前至少有30人受傷、1棟住宅發生火災，更令人關注的是，日本氣象廳與內閣府首次發布「（北海道・三陸沖）後發地震注意情報」，東京大學地震研究所也對日本社會示警，因為千島海溝與日本海溝深處的強震週期已經屆至，未來兩三天很有可能發生「超巨大地震」。
總理官邸的不眠之夜
時間回到8日深夜，日本青森的居民在睡夢中被手機裡尖銳的「緊急地震速報」驚醒，緊接著是長達數十秒至一分鐘的劇烈搖。根據日本氣象廳的最新數據，震源深度約54公里，這是一次典型的板塊邊界型地震。到了9日清晨，災情圖像逐漸清晰，高市早苗也在上午8點步入總理大臣官邸，面對早已守候多時的記者團表示：
「截至目前為止，我們收到報告已有30人受傷，並發生了一起住宅火災。政府正持續竭力掌握詳細的受災資訊。」
比起災情數字，媒體更關注的是政府對於「後續」的判斷。這次地震的震央，精準地落在科學家最擔憂的「日本海溝・千島海溝」地震帶上。這裡被視為下一次東日本大震災等級災難的溫床。這次地震的核心焦點，在於日本政府首次啟動2022年12月才新設立的防災機制「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。
什麼是「後發地震注意情報」？
所謂「後發地震注意情報」並不是確定的「地震預報」，而是一種基於統計學的「風險提示」。根據全球地震統計，當發生規模7等級的地震後，雖然機率不高，但在7天內發生規模8甚至更大地震的可能性，會比平時高出數百倍。具體來說，發生M7級地震後，百次之中約有一次會誘發M8級以上的「後發地震」；若是發生M8級地震，則十次中約有一次。
這讓人聯想到2011年的「311大地震」。在3月11日那場毀天滅地的海嘯發生前兩天，三陸沖就曾發生過規模7.3的地震。當時人們以為那是主震，卻沒想到那只是死神叩門的前奏。為了不重蹈覆轍，日本政府設計了這套情報系統。這次青森縣外海的地震規模達M7.5，已經符合發布標準。
在「狼來了」與「黑天鵝」之間
面對這份史無前例的情報，高市首相的發言顯得格外謹慎且具有深意。她並未呼籲大規模撤離，而是強調「高度戒備下的如常生活」：「實際上是否會發生大規模地震，仍存在極高的不確定性。希望國民在充分理解這一點的基礎上，秉持『自己的生命自己守護』的原則，採取防災行動。」
高市進一步呼籲：「無論是否為受災地區，只要是防災對應區域，未來一週內請密切留意氣象廳與地方政府資訊。確認避難場所、固定家具，維持『感覺到搖晃能立刻避難』的態勢，在此基礎上，請繼續維持社會經濟活動。」這意味著鐵路不停駛、學校不停課、商店不打烊，日本政府也試圖在恐慌與麻痺之間找到平衡點。
東大學者：地底深處的「拉鍊」正在鬆動
東京大學地震研究所的加藤愛太郎教授，為這次地震提供了更深層的地球科學解讀：「這次震源所在的北海道沖至三陸沖區域，近幾個月來地震活動頻繁。這次地震發生在板塊邊界的深部下限（約54公里）。」加藤教授指出了一個關鍵機制：深處的破裂，可能會將應力轉移到淺層的「固著域」。
這就像是一條長長的拉鍊，深處已經被拉開了，導致淺處原本鎖緊的部分承受了更大的張力。加藤教授警告：「深部的破壞可能導致淺側的固著域暫時累積了更多的扭曲（Strain）。」更令人不安的是歷史的重疊。這次震源與1968年的十勝沖地震（M7.9）北側的滑動區域部分重疊。鄰近的1994年三陸遙沖地震（M7.6）區域，同樣也曾經過長時間的能量累積。
加藤教授直言：「這裡正是『後發地震注意情報』的警告區域。未來一週，特別是這兩三天，是最容易發生連鎖反應的時期。必須警戒同規模甚至更大規模的地震。」根據北海道沿岸的津波堆積物研究，千島海溝沿線平均每340至380年，就會發生一次M8.8以上的超巨大地震（規模堪比311）。上一次發生在17世紀，距今已經超過400年。換言之，這場超級地震已經「逾期」了，它隨時可能到來。
這次日本政府發布的注意報，其假想敵正是這個沉睡了400年的怪物。
