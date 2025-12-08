青森外海7.6強震 專家指震央在311地震北側

▲日本青森縣外海當地時間8日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，青森縣、岩手縣等多個地區發布海嘯警報。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣外海在8日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，震源深度約50公里。此次地震在青森縣觀測到震度6強的搖晃。對此，專家表示，震源位置位於2011年的東日本大地震（311大地震）的北側，未來規模數據可能還會修正。也有專家指出，這起地震是典型的板塊邊界型地震，需要留意後續餘震發生。

根據日本放送協會（NHK）報導，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，這起地震震源位於海域且深度較淺，發生海嘯的可能性很高。

他進一步指出，考量到震央的位置是位於2011年東北地區、太平洋海域地震的震源區域北側。他認為這是一起板塊邊界的較大地震，地震規模的數據仍可能在後續分析中被修正。

北海道大學大學院理學研究院教授高橋浩晃則指出，「這次地震應該是發生在太平洋板塊向陸地板塊下沉邊界的板塊邊界型地震。震源位置接近1968年發生的十勝沖地震。

高橋浩晃表示，這次地震除了需注意海嘯之外，「在觀測到震度6強搖晃的青森縣八戶市，由於沿海的市場等有許多老舊建築物，可能已發生災情。」

他進一步稱，「考慮到這次地震的規模，預計將會發布『北海道、三陸近海後發地震注意情報』。」他同時也呼籲，「由於還有再次發生地震的可能性，在搖晃較強的地區，如果住宅受損，請勿進入，務必在安全場所避難。此外，由於正下雪、氣溫下降，希望大家儘早前往能取得暖氣的避難所。」

