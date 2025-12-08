青森外海7.6強震！日本政府火速設立官邸對策室 3地當心3公尺海嘯

日本青森縣外海今（8）日晚間發生規模7.6強震，觀測最大震度達6強，日本氣象廳也針對北海道太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報，呼籲民眾千萬別靠近海邊、撤離至高處避難。日本政府也火速在首相官邸的危機管理中心設立官邸對策室，掌握相關消息。

由於該起地震關係，日本氣象廳也針對北海道太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報，提醒可能有3公尺高海嘯；北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森縣日本海沿岸、宮城縣、福島縣發布海嘯注意警報，呼籲在沿海地區或河川沿岸的人，請立即疏散到高地或避難大樓等安全場所。

日本氣象廳發布海嘯警報、海嘯注意警報。圖／翻攝自日本氣象廳

