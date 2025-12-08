青森外海7.6強震！氣象廳發海嘯警報 日本政府緊急成立官邸對策室

日本青森縣外海當地時間8日晚間11時15分，發生規模7.6地震，日本氣象廳也針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預計有3公尺，要求沿岸居民立即撤離到高處避難。日本政府在稍早緊急成立官邸對策室，與相關部會、機構及地方府保持聯繫及收集資訊。

日本青森縣東方近海發生規模7.6地震 ，日本政府在稍早緊急成立官邸對策室 。（圖／日本氣象廳官網）

根據日本氣象廳資料顯示，震源位於青森縣東方近海、距離八戶市東北東約80公里處，地震規模達7.2，之後上修至7.6，震源深度約50公里，其中青森縣最大震度為6強，北海道有5強和5弱的震度。氣象廳也對青森縣太平洋沿岸、岩手縣，以及北海道太平洋沿岸中部等多地發佈海嘯警報。

當地時間深夜11時43分（台灣時間晚間10時43分），青森縣穆津小川原港（むつ小川原港）已出現首波40公分浪高海嘯，後續預估可能有更大海嘯來臨，目前八戶市等多地陷入停電狀態。

根據日媒最新消息指出，政府已在當地時間11時16分，在首相官邸的危機管理中心設置官邸對策室，全力掌握海嘯動態及災情，並與相關部會、機構及地方府保持聯繫及收集資訊，可隨時發布最新防災資訊。

日本氣象廳也提醒民眾，除了要注意海嘯警報外，沿海居民務必迅速撤離，官方也再次呼籲「絕對不要靠近海邊」。

