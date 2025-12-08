青森外海7.6強震！高市早苗緊急啟動官邸對策室 核電廠暫無異常

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

日本青森縣東方海域當地時間8日深夜11時15分發生規模7.6強震，最大震度達6強，強烈搖晃使沿岸地區高度戒備。地震發生後，日本氣象廳立即發布海嘯警報與注意報，呼籲民眾絕對不要靠近海邊。日本政府也在首相官邸內的「危機管理中心」設置「官邸對策室」，由首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎於官邸坐鎮。

日本青森縣東方海域當地時間8日深夜11時15分發生規模7.6強震。（圖／日本氣象廳）

據《朝日新聞》報導，高市早苗於當地時間11時50分抵達官邸，強調政府將依「生命至上」原則，全力落實各項緊急防災措施，包括即時發布海嘯資訊、協助居民疏散以及與地方政府保持密切聯繫。高市早苗表示，已指示各部門統一行動，全力投入救援及災情掌握。

廣告 廣告

青森縣及八戶市傳出災情，因建物劇烈晃動，部分商店貨架倒塌、瓶罐散落一地，多間店家因設備損毀而關閉。當地記者形容地震當下情形，伴隨強烈上下搖動與地鳴聲，餘震使居民持續陷入不安。八戶市也宣布9日全面停課。

氣象廳與內閣府於當地時間9日凌晨聯合記者會宣布，發布「北海道・三陸近海後續地震注意情報」，這是該制度自2022年設立以來首次啟動。當局指出，未來一週在北海道至千葉縣的太平洋沿岸，共7都道府縣、182市町村可能面臨震度6弱以上或3公尺以上海嘯的巨大地震風險。當局強調，此通知並非要求進行全面事前避難，而是提醒居民確認避難路線、準備緊急背包、固定家具，並在可能受海嘯威脅的地區以便於逃生的方式休息，例如將隨身物品放在枕邊。交通運輸與商業設施皆可繼續維持正常運作。

核能安全方面，內閣官房長官木原稔表示，青森縣的東通核電廠、宮城縣的女川核電廠，以及福島縣的福島第一核電廠未發現異常狀況。政府將持續蒐集各地的人員傷亡與財物損害資訊。

更多FTNN新聞網報導

日本否認川普勸高市早苗勿挑釁 20分鐘通話內容曝光：沒有說過那種話吧

中國遊客減少？日燒肉名店曝業績 實情讓網友全愣住

中國大使館發文開嗆「釣魚臺屬於中國」 日網集體反彈：太離譜

