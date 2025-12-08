青森外海7.6強震！高市早苗緊急啟動官邸對策室 核電廠暫無異常
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導
日本青森縣東方海域當地時間8日深夜11時15分發生規模7.6強震，最大震度達6強，強烈搖晃使沿岸地區高度戒備。地震發生後，日本氣象廳立即發布海嘯警報與注意報，呼籲民眾絕對不要靠近海邊。日本政府也在首相官邸內的「危機管理中心」設置「官邸對策室」，由首相高市早苗和防災擔當大臣赤間二郎於官邸坐鎮。
據《朝日新聞》報導，高市早苗於當地時間11時50分抵達官邸，強調政府將依「生命至上」原則，全力落實各項緊急防災措施，包括即時發布海嘯資訊、協助居民疏散以及與地方政府保持密切聯繫。高市早苗表示，已指示各部門統一行動，全力投入救援及災情掌握。
青森縣及八戶市傳出災情，因建物劇烈晃動，部分商店貨架倒塌、瓶罐散落一地，多間店家因設備損毀而關閉。當地記者形容地震當下情形，伴隨強烈上下搖動與地鳴聲，餘震使居民持續陷入不安。八戶市也宣布9日全面停課。
氣象廳與內閣府於當地時間9日凌晨聯合記者會宣布，發布「北海道・三陸近海後續地震注意情報」，這是該制度自2022年設立以來首次啟動。當局指出，未來一週在北海道至千葉縣的太平洋沿岸，共7都道府縣、182市町村可能面臨震度6弱以上或3公尺以上海嘯的巨大地震風險。當局強調，此通知並非要求進行全面事前避難，而是提醒居民確認避難路線、準備緊急背包、固定家具，並在可能受海嘯威脅的地區以便於逃生的方式休息，例如將隨身物品放在枕邊。交通運輸與商業設施皆可繼續維持正常運作。
核能安全方面，內閣官房長官木原稔表示，青森縣的東通核電廠、宮城縣的女川核電廠，以及福島縣的福島第一核電廠未發現異常狀況。政府將持續蒐集各地的人員傷亡與財物損害資訊。
更多FTNN新聞網報導
日本否認川普勸高市早苗勿挑釁 20分鐘通話內容曝光：沒有說過那種話吧
中國遊客減少？日燒肉名店曝業績 實情讓網友全愣住
中國大使館發文開嗆「釣魚臺屬於中國」 日網集體反彈：太離譜
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」
生活中心／張予柔報導未來一週天氣將呈現多變局面，中央氣象署提醒民眾，北部與東北部受東北季風影響，氣溫整體偏涼且局部地區可能出現大雨，中南部則相對穩定，但日夜溫差大。氣象署以「北台灣一週體驗春夏秋冬」、「南台灣一日體驗春夏秋冬」來形容最近的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 1
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！濕冷炸雨完回暖 接著恐「凍到剩10度」
未來一週天氣多變！東北季風接力來襲，北台轉濕冷、週三回暖，週末再降溫恐探10度。快速掌握全台降雨、溫度變化與冷空氣最新預報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低溫
[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
東北季風增強！北部迎風面低溫下探16度轉雨「記得帶傘」
即時中心／綜合報導東北季風今（8）日增強，中央氣象署指出，北部及宜蘭天氣稍轉涼，各地早晚低溫約16至19度。迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭等地將有陣雨，並有機會出現局部大雨；桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。民視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度
今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，14、15日乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
好天氣掰了！北東明起回歸濕涼 中部以北防14度低溫
隨著週末假期結束，好天氣也暫告一段落，8日起東北季風轉強，北部、東部回歸有感濕涼，同時注意日夜溫差大，下週末還有1波冷空氣南下，中部以北低溫可能跌剩14度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬最強冷空氣襲來！ 專家：平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導本週即將迎來2波冷空氣，今（8）日各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。對此，氣象專...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
日本青森外海7.6強震 八戶市旅館多人受傷
[NOWnews今日新聞]日本青森縣外海當地時間今（8）日晚間11時15分左右發生芮氏規模7.6地震，震源深度約50公里，包括青森縣、岩手縣、北海道及太平洋沿岸多個地區發布海嘯警報。目前各地災情尚未釐...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話