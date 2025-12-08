青森多起規模5以上餘震！今晨5：52規模6.4 最大震度4級

日本青森縣東部外海8號晚間發生規模7.6強震，引發道路坍塌、失火、停電等零星災情，當地從昨晚到今（9）晨也已經出現10起以上的餘震，最大規模在日本時間今早將近6點，規模達6.4，最大震度4，震央在青森縣外海，震源深度10km。

根據日本氣象廳偵測，在7.6強震後，青森外海又出現了5起規模5.0以上餘震，分別是12月8日22點33分規模5.6、12月9日02點56分規模5.9、12月9日03點01分規模5.2；今晨05點52分規模6.4、今晨06點07分規模5.0。日本氣象廳警告，未來一週可能出現規模8以上的強烈地震與海嘯，因此首次啟動「大震警戒」系統，提醒民眾持續提高警覺。

