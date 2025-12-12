青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震

青森縣外海強震規模上修到6.9。（翻攝自tenki.jp）

日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。

地震發生後，氣象廳立即針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣、岩手縣和宮城縣沿海發布了海嘯注意報，提醒民眾提高警覺並遠離海岸。隨後，北海道襟裳町與青森縣八戶港實際觀測到了20公分的微小海嘯。所幸，這波海嘯並未造成災害，氣象廳在仔細評估後，已於當地時間下午2點05分將所有海嘯注意報全數解除，預期未來潮位變動微小，無須擔心損害。

廣告 廣告

然而，氣象廳同時強調，儘管海嘯警報解除，民眾仍不能掉以輕心。由於本月8日發生規模7.5地震後，千島海溝與日本海溝沿線發生規模8以上巨大地震的可能性仍然偏高，因此發布的「北海道・三陸外海後續地震注意情報」仍然生效。

日本氣象廳的官員清本真司在記者會上特別澄清，這次規模6.9的地震，其規模並未達到「後續地震」定義的規模8以上標準，因此不屬於該情報預警的對象，也不會因此延長或更新注意情報的期間（目前仍是從8日算起的一週）。

儘管如此，氣象廳也指出，自8日的大地震以來，周邊地區的地震活動持續活躍，活動區域正在擴大，本次地震就是發生在該活躍區域的東側，顯示活動狀態仍未平息。

面對持續的地震威脅，氣象廳再次呼籲，受「後續地震注意情報」影響的北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉等共182個市町村居民，必須重新確認日前的防災準備，例如準備好可隨時帶著逃生的緊急避難包、確認避難場所與路線、固定家中家具，以及備妥充足的食物、飲用水和日常物資，以應對突發狀況。

更多鏡週刊報導

中國紀律學校黑幕／鐵絲網後的煉獄：揭祕中國素質學校亂象與少女寶寶的夢魘

中國紀律學校煉獄／天價學費斂財！跨性別學生挨揍聽力受損 慘遭狼教官性侵

「想零成本抽成破局」竟嗆人：沒打狂犬疫苗 大學生貼文翻車！炸雞店老闆怒還原始末