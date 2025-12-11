青森強震前北海道「有異象」 2000條沙丁魚擱淺沙灘 畫面曝光

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，北海道、岩手縣因距離震央較近，也都發布海嘯警報，而就在當天上午，北海道某處海灘被發現有大量沙丁魚擱淺死亡，數量多達2000條，奇景引起熱議，不少人認為這就是大地震的前兆。

網友「kazuhiro_nikki」8日上午在社群平台X貼出照片與影片，只見海岸上遍布已死亡的沙丁魚。他表示，照片和影片是住在北海道的家人拍攝，「老家那邊沙丁魚被衝上岸，想撿多少就有多少。聽說是被海豚追趕後迷失方向，結果回不去海裡。」笑問不曉得沙丁魚現在一斤多少錢？

該名網友接受日媒《ENCOUNT》訪問，表示擱淺的沙丁魚約有2000條，多數已經死亡，不過看起來都相當肥美、油脂豐厚，家人便撿了一桶帶回家，做成魚干或拿來燉煮。他表示，過去也曾出現過類似情況，漁民都認為與海豚追趕有關。

貼文發出後沒多久，有網友留言猜測這可能是「大地震前兆」，沒想到當天深夜真的發生強震，討論瞬間升溫，「難道真的是地震前兆？」、「不論是否相關，日本人普遍相信地震前通常會出現某些徵兆」。對此，原PO態度相當冷靜，強調老家並未受地震影響，無法確定兩者是否有關聯。該篇報導指出，海洋生物行為與地震間的關聯，目前尚無確切的科學證據。

