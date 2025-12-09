青森強震增至35傷 日民眾寒冬中驚恐避難「憶起311海嘯」

日本青森縣昨（8）日深夜遭震度6強地震襲擊，氣象廳針對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸與岩手縣發布海嘯警報，已造成35人受傷。在刺骨寒風中避難的民眾在緊急避難所度過不安的一夜，許多人也憶起2011年3月11日發生在東北的東日本大震災。

12月9日，北海道日高町海嘯警報解除後，避難民眾準備返回家園。（圖／美聯社）

根據《讀賣新聞》與《每日新聞》，青森縣八戶市觀測到震度6強，市內至少2處道路出現塌陷。60歲的當地漁協顧問高橋雅彥描述，自己剛就寢便感受到劇烈橫搖。由於氣象廳發布海嘯警報，他立即開車前往位在高台的女兒家避難。高橋表示，東日本大震災時自家門前曾遭海嘯淹沒，這次幸好無大規模海嘯來襲。

廣告 廣告

在八戶市內經營居酒屋的玉城翔多今（9）日早忙著清理店內。地震震感強烈，連大型商用冰箱、以防災用的螺絲固定的櫃子都搖搖欲墜。店內一樓約8成的泡盛酒瓶與食器破損散落。玉城表示，「希望今天結束前完成清理工作，但不知道目前能否繼續營業，這是攸關生死的問題」。

一名男子在青森縣八戶市清理遭強震襲擊的商業設施。（圖／美聯社）

另在地震發生後曾被發布海嘯警報的岩手縣釜石市，市區的防災行政無線廣播不斷呼籲民眾往高台疏散，城市籠罩在緊張氛圍中。與丈夫在小學體育館避難的79歲女性，穿著保暖衣物，攜帶藥品、暖暖包及少量食物迅速逃離。她說，「一聽到無線廣播就想起東日本大震災，不安得無法入睡，只能祈禱不要有海嘯災情」。

在北海道浦河町經營旅館的49歲男性在接獲海嘯警報後，立即疏散8組住宿旅客，自己也開車前往附近體育館。他描述，劇烈搖晃持續約40秒，並回想起7月時因俄羅斯堪察加半島附近地震引發的海嘯，當時也曾避難的經驗讓他能冷靜應對。該男性說，「明天之後的營業狀況還不清楚，總之只能先避難觀察情況」。

日本氣象廳與內閣府今凌發布了「北海道．三陸外海後發地震注意情報」，指出被發布情報的182個市町村，後續發生大規模地震的可能性相較於平時相對提高，須檢視防災準備。

延伸閱讀

緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥

快訊/馬斯克太空AI算力間接加持！元晶跳空漲停鎖死

IBM傳砸3421億收購Confluent 提升AI雲端競爭力