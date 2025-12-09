青森強震後又有祝融！ 火災、林火「煉獄」景象瘋傳

青森強震後災情不斷，還有不少建築物與樹林，都竄出火舌。（示意圖／翻攝自pexels）





青森強震後災情不斷，路面被震到塌陷，車輛受困。水管破裂，路面更出現小噴泉。還有不少建築物與樹林，都竄出火舌。當地民眾也用「煉獄」來形容接二連三的災害。

暗夜中，警笛聲迴盪，眼前燒出的熊熊火光，猛烈到幾乎照亮夜空，消防員拉水線救援 ，這一夜青森很不平靜，強震過後多處又釀大火，苦了消防員疲於奔命救災。

NHK新聞片段：「青森發生火災，現場住宅冒出大火，消防表示，一名高齡男性住戶，被緊急送醫仍有意識。」

不只建築物遭遇祝融，青森當地樹林也冒出火舌，不少人將火災直擊影像，放上社群，還用煉獄形容接二連三的天災。

記者：「青森東北町一條道路坍塌，一輛汽車受困，導致一名男子受傷送醫，還好意識清楚。」

強震過後災情不斷，有車輛受困塌陷路面無法動彈，還有水管也被震破，家裡水龍頭打開流出的都是帶有黃褐色的髒水，往外頭一看，路面上竟然還出現小噴泉。

朝日新聞片段：「據北海道電力公司稱，當地的火力發電廠2號機組，在地震發生後，日本時間，8日晚間11點18分停止運轉。」

地牛翻身也導致電力中斷，東北新幹線一度傳出一列載有94名乘客的列車受困，大家只能在一片漆黑的車廂中等待。

另外，核設施方面，福島第一核電廠因海嘯警報，一度暫停排放核廢水，青森縣核燃料再處理廠，約100毫升的乏燃料池水溢出，青森天搖地動災情不斷，目前自衛隊也出動18架直升機，前往當地評估災情。

