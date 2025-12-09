青森強震後日本提高警戒 未來一週恐再現規模8強震
（記者許皓庭／綜合報導）日本青森縣昨（8）日晚間發生規模7.6強震，各地陸續傳出塌陷、火警與多名民眾受傷。日本氣象廳與內閣府今（9）日凌晨舉行聯合記者會，首次發布「北海道・三陸外海後發地震注意報」，指出該海域未來一週內可能發生規模8以上強震，發生機率從過往的0.01%大幅升至1%，呼籲民眾提高警覺。
氣象廳說明，此次發布是透過全球歷史地震資料比對後做出的風險評估，顯示北海道根室沖至三陸外海一帶的活動狀態明顯異常。當局指出，在類似條件下，7天內出現大規模地震的機率，已從「千次僅一例」上升到「百次便可能一例」，較平日高出數十倍。
地震火山技術・調查課長原田智史表示，不排除發生與2011年東日本大震災規模相近的重大事件。他指出，歷史上也存在短時間內連續出現大震的前例，包括1963年擇捉島外海先後發生規模7.0與8.5地震，時間間隔僅18小時。當局強調，此次發布屬於提高警覺的必要措施，並非確認將有強震發生。
昨晚地震造成的災情仍在擴大。青森縣目前至少有多名民眾在震動中跌倒或遭家具砸傷，部分地區建物外牆剝落、玻璃破裂，一處木造房屋倒塌但無人受困。青森市幸畑地區也發生住宅火警，一名高齡男性送醫，起火原因仍待調查。
道路部分，東北町一段路面塌陷，導致一輛自小客車墜落，車上男性自行逃生後因腰部疼痛送醫。八戶市、三澤市等多處陸續通報結構受損，商場、旅館、公共設施均有天花板掉落或外牆破裂情形。
交通也受到重大衝擊。東北新幹線盛岡—新青森段自今日起全面停駛，多條在來線包括津輕線、五能線等路段停駛或班次延誤。八戶線預計全天停止運行，恢復時間尚未確定。縣內部分學校也因校舍受損宣布停課，是否復課將依各校實際情況調整。
青森縣醫療體系也受到影響。截至今日清晨，有4家醫療院所回報停電、停水或內部管線破裂等狀況，其中八戶市一處醫療機構因停電正在調整應變措施。厚生勞動大臣上野賢一郎表示，中央政府將持續掌握災情並投入必要協助。
在防災層面，內閣府呼籲民眾啟動「特別備災模式」，包括隨身攜帶緊急用品、睡前將避難物資放在床邊，並確認避難路線及家人聯絡方式。當局提醒，海嘯注意報尚未全面解除前，民眾應持續留在安全地點。
核能相關設施方面，東北電力東通核電廠、六所村核燃料循環設施與陸奧中間儲存設施均未回報異常。全縣已有12個市町村符合《災害救助法》適用範圍，後續將提供必要物資與行政支援。
此次「後發地震注意報」有效期限為即日起至12月16日凌晨0時。內閣府強調，雖尚無確定證據顯示將有更大地震發生，但民眾仍應比平時提高警戒，並在確保安全的前提下維持日常社會與經濟活動。
Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office
— Volcaholic
(@volcaholic1) December 8, 2025
更多引新聞報導
《飢餓遊戲》峮峮畢業了！證實一年前早已請辭 節目道歉未護好她
韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 176
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 19
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度
把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 26
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
注意！本週2波冷空氣報到 直逼「大陸冷氣團」強度
氣象專家林得恩指出，本週前後會有2波冷空氣南下，8日、9日受第1波東北季風增強且南下影響，北部及東北部地區降溫最為顯著。第2波冷空氣南下，預計自14日開始大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1