青森強震後日本提高警戒 未來一週恐再現規模8強震

（記者許皓庭／綜合報導）日本青森縣昨（8）日晚間發生規模7.6強震，各地陸續傳出塌陷、火警與多名民眾受傷。日本氣象廳與內閣府今（9）日凌晨舉行聯合記者會，首次發布「北海道・三陸外海後發地震注意報」，指出該海域未來一週內可能發生規模8以上強震，發生機率從過往的0.01%大幅升至1%，呼籲民眾提高警覺。

氣象廳說明，此次發布是透過全球歷史地震資料比對後做出的風險評估，顯示北海道根室沖至三陸外海一帶的活動狀態明顯異常。當局指出，在類似條件下，7天內出現大規模地震的機率，已從「千次僅一例」上升到「百次便可能一例」，較平日高出數十倍。

廣告 廣告

地震火山技術・調查課長原田智史表示，不排除發生與2011年東日本大震災規模相近的重大事件。他指出，歷史上也存在短時間內連續出現大震的前例，包括1963年擇捉島外海先後發生規模7.0與8.5地震，時間間隔僅18小時。當局強調，此次發布屬於提高警覺的必要措施，並非確認將有強震發生。

昨晚地震造成的災情仍在擴大。青森縣目前至少有多名民眾在震動中跌倒或遭家具砸傷，部分地區建物外牆剝落、玻璃破裂，一處木造房屋倒塌但無人受困。青森市幸畑地區也發生住宅火警，一名高齡男性送醫，起火原因仍待調查。

道路部分，東北町一段路面塌陷，導致一輛自小客車墜落，車上男性自行逃生後因腰部疼痛送醫。八戶市、三澤市等多處陸續通報結構受損，商場、旅館、公共設施均有天花板掉落或外牆破裂情形。

交通也受到重大衝擊。東北新幹線盛岡—新青森段自今日起全面停駛，多條在來線包括津輕線、五能線等路段停駛或班次延誤。八戶線預計全天停止運行，恢復時間尚未確定。縣內部分學校也因校舍受損宣布停課，是否復課將依各校實際情況調整。

青森縣醫療體系也受到影響。截至今日清晨，有4家醫療院所回報停電、停水或內部管線破裂等狀況，其中八戶市一處醫療機構因停電正在調整應變措施。厚生勞動大臣上野賢一郎表示，中央政府將持續掌握災情並投入必要協助。

在防災層面，內閣府呼籲民眾啟動「特別備災模式」，包括隨身攜帶緊急用品、睡前將避難物資放在床邊，並確認避難路線及家人聯絡方式。當局提醒，海嘯注意報尚未全面解除前，民眾應持續留在安全地點。

核能相關設施方面，東北電力東通核電廠、六所村核燃料循環設施與陸奧中間儲存設施均未回報異常。全縣已有12個市町村符合《災害救助法》適用範圍，後續將提供必要物資與行政支援。

此次「後發地震注意報」有效期限為即日起至12月16日凌晨0時。內閣府強調，雖尚無確定證據顯示將有更大地震發生，但民眾仍應比平時提高警戒，並在確保安全的前提下維持日常社會與經濟活動。

Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office pic.twitter.com/ppJdYIxwoo — Volcaholic (@volcaholic1) December 8, 2025

更多引新聞報導

《飢餓遊戲》峮峮畢業了！證實一年前早已請辭 節目道歉未護好她

韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國

