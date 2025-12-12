青森強震後沙紋照引950萬人朝聖！ 「眼睛」曝光引正反網友熱議

有網友在社群媒體po出強震後沙紋照，引起超過950萬人次「朝聖」觀看。（翻攝自X @pinpoint_m）

日本青森外海於12月8日發生規模7.6強震、最大震度達6強，由於地震相當劇烈，引起許多人關注。近日有網友在社群媒體po出強震後沙紋照，可見宛如「眼睛」的幾何圖形，到目前為止已有950多萬人次「朝聖」觀看，該篇po文也引起正反網友熱議。

青森外海日前發生規模7.6強震後，近仍有許多大大小小地震發生。根據日本氣象廳最新資訊，今（12）日當地時間10點44分時，青森外海又發生規模6.7強震、最大震度達4級，甚至還發布了海嘯警報。

近日網路上出現許多有關青森強震的影片、圖片，其中有位網友在社群媒體X平台po出2張7.6強震後的沙紋照，可見沙紋呈現宛如「眼睛」的幾何圖形，到目前為止已有950多萬人次觀看過。

該篇po文曝光後，引起正反雙方網友留言討論，有部分網友害怕留言，「太詭異了，就像眼球裡又多了一隻眼球」「有時，美麗、焦慮和對地震規模的恐懼會同時存在。」「地震也是光明會的陰謀…」；不過也有網友不相信表示，「這是地震後第二天早上拍的照片嗎？房間和裝飾品都擺放得如此整齊，真是令人驚嘆」「哇，感覺非常有規律呢。可能有點不太妥當，不過我還是覺得想看看其他時候的樣子。」

