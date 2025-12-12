青森強震後「沙紋照」曝光 畫下地震軌跡似索倫之眼 逾955萬人觀看

國際中心／潘靚緯報導

日本居民家中擺設的沙擺，意外在沙盤記錄下青森地震的軌跡。（圖／翻攝自X平台 @pinpoint_m）

日本青森縣東側外海今(12)日上午再度發生地震，規模達6.7，8日深夜則發生規模7.6地震，最大震度6強，造成地殼出現明顯變動，甚至有地殼位移的現象。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書分享強震過後，民眾家中懸吊在空中的沙擺擺錘，在石英細沙上留下宛如一圈圈漣漪般的震動軌跡，奇特的「沙紋照」立刻引起大批網友討論。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在粉專，分享X平台上日本網友上傳的照片，「這是青森地震隔天早上的沙紋。」該篇貼文在社群平台X曝光後，迅速吸引超過955萬次瀏覽。

沙盤上的地震軌跡，一圈一圈由外而內，網友直言看起來像索倫之眼。（圖／翻攝自X平台 @pinpoint_m）

「魚漿夫婦」指出，「仔細看能看得出來搖晃的方向與強度，這個被譽為大自然的簽名，看起來很神奇，但正在簽名的當下，有很多人正在擔心害怕。」。照片中，沙擺的下方的白色細沙盤，留下一圈圈由大到小的波狀紋理，真實記錄地震震動的軌跡，巧的是軌跡形狀宛如眼睛的輪廓。

照片曝光後，有網友驚呼「大自然的奧妙」、「很像索倫之眼」、「如果都記錄下來比對應該會很有意思」、「感覺念一段禱文能召喚出什麼來」、「像無數重疊的眼睛」，也有網友解答「這個東西叫傅科擺，當初是用來證明地球自轉，巴黎先賢祠有一個大型的」。

不少網友直呼，看了很想買一個沙擺在家裡，「好酷喔，想買一個偵測花蓮地震」、「想買但想一下我有養貓還是算了」、「好奇妙的東西，有點想要，但又好像不需要」。

