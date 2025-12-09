青森強震新千歲機場天花板震裂 地面交通中斷旅客打地舖過夜

日本青森8日晚間發生規模7.6強震，造成交通大亂，由於地鐵暫時停駛，許多旅客被迫在新千歲機場過夜；而新千歲機場也傳出因強震天花板震裂的災情。

新千歲機場的航廈天花板因強震受損。（圖／NNN）

據日媒報導，地震過後，新千歲機場國內航廈四樓天花板出現裂縫，碎片散落在地板上，機場一台供旅客付費使用的電腦也被發現倒在地上，所幸沒有傷亡傳出。

由於強震的關係，札幌市立地鐵南北線大通站至真駒內站之間一度停駛，而JR列車在江別站和岩見澤站之間的服務也暫時中斷，並出現延誤。

在新千歲機場，有些旅客因無法回家而被迫在機場過夜。

部份旅客因交通中斷而被迫在機場過夜。（圖／NNN）

旅客表示，「大地震發生時我在行李安檢處，垂直方向的震動非常劇烈，大家都很驚慌，我聽到尖叫聲，嚇了一跳。」

根據日本放送協會（NHK）報導，北海道、青森縣和岩手縣在這起地震中共有33人受傷。此外，青森縣已確認有14棟建築物受損。

