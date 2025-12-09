青森強震狂搖！台灣旅客冷靜救電視螢幕 日網友心疼：務必以自身安全為優先

一段由正在日本旅遊的台灣旅客所拍攝的影片，卻意外在日本社群媒體上引發熱烈討論。（翻攝自allenwu_11658 thraeds）

日本青森外海昨（8日）深夜發生芮氏規模7.6、最大震度達6強的強烈地震，已出現35名傷者，累計撤離11萬4千人。然而，一段由正在日本旅遊的台灣旅客所拍攝的影片，卻意外在日本社群媒體上引發熱烈討論。

影片中可見，面對飯店房內地震劇烈搖晃，台灣旅客冷靜應變，第一時間竟是緊緊抓住飯店的液晶電視，避免其倒下或摔壞；待搖晃稍緩後，還細心地將電視平穩地移至地面放平，防止餘震造成進一步損壞，此舉讓許多日本人深受感動。

知名作家門田隆將也在X分享這段影片，表示「向昨夜震度6強的青森地震受災者表達慰問。從台灣觀光客拍攝的影像中，可以清楚知道搖晃有多大。他們保護液晶電視不倒，等晃動停止後，還將電視放平以防下一次地震掉落。台灣與日本同樣地震頻繁，這樣的冷靜與應變能力真是令人佩服。」

這段影片在網路上廣為流傳，許多日本網友紛紛留言，對台灣旅客愛惜公物的高素質與品德表達了由衷的讚嘆與感謝。有網友大讚：「這不是自己的家，卻比起保護自己，更優先保護旅館的東西。看得出來台灣人人很善良，太棒了！」不少人將此行為歸因於台灣也是「地震大國」，認為台灣朋友對地震「很習慣了啦」，因此能展現出這種臨危不亂的應對，讓人覺得「超安心、太可靠了」。

更有日本人指出，這群台灣旅客不只保護了財物，還在對話中透露出關懷他人的心意，例如擔心「搖晃成這樣，在泡溫泉的人該怎麼辦」，直呼「真的很替別人著想」。甚至有網友開玩笑說，看了影片讓人很想「請他吃頓大餐」表達謝意。

不過，雖然日本民眾對台灣旅客的行為表達感謝，但多數人仍感到十分心疼，並語重心長地呼籲，在災難面前，人身安全才是最重要的。許多網友溫馨提醒：「謝謝你們的體貼。但電視讓它倒也沒關係啦！你們的生命比什麼都重要。」「下次還是請以保護自己的安全為第一優先，希望你們保護好自己的頭部。」這起事件不僅突顯了台日友好的情感連結，也讓大家再次關注到，無論在何處遭遇地震，確保自身安全，仍是防災不二法門。

