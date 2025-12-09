青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震

東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。

日本青森發生規模7.6地震，專家警告恐出現威力更大的地震。（圖／美聯社）

8日深夜11時15分，青森縣三八上北地區觀測到震度6強的強烈地震。日本氣象廳資料顯示，震源位於青森縣東方外海，深度約54公里，地震規模達芮氏7.6。受此影響，青森縣太平洋沿岸、岩手縣及北海道太平洋沿岸等地區發布海嘯警報，岩手縣內陸北部也觀測到震度5強。

加藤愛太郎教授分析指出，此次震源深度位於板塊邊界地震的下限位置。他表示：「板塊邊界地震通常只在深度55公里以內發生，這次地震恰好在該深度下限發生。深層區域的破壞會導致淺層固著區域暫時累積更多應力。」

根據地震規模推估，此次破壞的斷層長度約達100公里。加藤教授指出，震源區域與1968年十勝外海規模7.9地震北側的滑動區域部分重疊。鄰近的十勝外海地震震源區和1994年三陸遙遠外海規模7.6地震震源區，自前次地震發生後經過長時間，已重新開始累積應力。

專家特別強調，從北海道外海延伸至三陸外海的廣大區域，近幾個月來已發生多起地震活動。加藤教授提醒：「該區域屬於北海道・三陸外海後發地震注意情報的對象範圍，至少需要警戒一週時間，尤其是2至3日內最容易發生連續地震，必須對同等規模或更大規模的地震保持高度警戒。」

北海道災害對策聯絡本部已在道廳緊急啟動，相關人員於9日凌晨開始進行災情資訊收集作業。

