青森強震! 僑民.留學生.觀光客未傳受災 旅行團正常出團

生活中心／綜合報導

青森強震後，外交部表示，目前僑民、留學生及觀光客都沒傳出受災、受困。觀光署也說，還沒有旅行團通報受影響。旅行社目前仍正常出團，但說會更留意滑雪可能會有雪崩，或是餘震發生。日本政府還推出含繁體中文的"防災APP"（Safetytips），方便旅客下載隨時獲取最新天災資訊和避難訊息。

海嘯警報大作，員警出動把所有旅客，通通疏散到，高台避難！有台灣人第一次到日本岩手出差。地震當下，他就在大船渡海邊。海景第一排，也是危險最前線。強震過後，預想的海嘯沒來，但青森一帶餘震不斷。

東北新幹線貼出停駛公告。盛岡到新青森間，因為周一深夜的7.5強震，暫時停駛。台灣旅客要從仙台到青森玩，行程全泡湯。

聲源：台灣旅客黃小姐：「搭到盛岡之後，看到大家都下車，問了路邊的路人，仙台往青森，往北的那個方向的列車是停駛的，但是你要從青森往南的列車，他沒有停駛，但是他就是區間拉長，本來要去青森，現在變成在盛岡一日遊。」

車站櫃台湧現大批旅客，都是要來退改票券。由於現在正值東北及北海道的觀光旺季。

國內五大旅行社，雄獅、東南、旅天下、可樂及易飛網，都說旅客平安（圖／民視新聞）觀光署統計，目前沒有接獲旅客傷亡消息。國內五大旅行社，雄獅、東南、旅天下、可樂及易飛網，都說旅客平安。若部分行程因地震有變動，將會啟動替代方案，後續出團也不受影響。

大興旅行社領隊郭銘傑：「（我們在）LINE的群組裡面有講說，就是不用太擔心，因為畢竟他只是在海外的範圍內，那現在海嘯上來，其實也都只有一公尺左右的高度，所以其實沒有什麼好擔心的。」

旅遊達人北海道羅博周の在地旅遊情報：「也有提到這個雪崩的問題，但是北海道（雪場）基本上，它的海拔不會很高，它的滑雪場大概都在一千多公尺左右，但是還是要注意這些事情。」

達人推薦下載日本防災APP（圖／民視新聞）達人推薦訪日前，先下載日本觀光局推出的safetytipsapp，不僅能設定繁體中文，緊急時候，還有多國語言災害應變會話能使用。

雖然餘震不斷，但目前旅遊都還是安全的！只是旅客做好防災準備，才能避免無法預料的意外，造成傷害。

