青森強震「台人死護電視」！日網挖「中、台差異」震撼跪了：雲泥之別

日本青森縣東方外海於昨（8日）深夜11點15分發生強烈地震，日本首相高市早苗迅速出面掌握災情，目前已經造成超過30名傷者、房屋嚴重損壞，甚至火災情況，更有專家預告要注意接下來可能還有地震會發生，事發當下社群更有不少強震畫面流傳，其中一段台灣旅客在飯店「死命護住電視」的畫面在各大社群瘋傳，連日本網友都讚台灣旅客「也太冷靜」，更讓Icu醫生陳志金在臉書轉發片段笑評：「果然是長期有經過訓練的台灣人！」。

日本青森外海發生強烈地震，當地傳出嚴重災情，許多正巧在日本旅遊的台灣網友都曬出自己在現場經歷，其中一段一家人在青森當地遊玩，卻突發遇到強震，現場眾人冷靜等待首波地震結束，一部分人緊緊護住電視機，最後平面放倒電視機，另一部分人趕快把桌上食物解決，避免倒出，同時發聲準備關心在其他房間的親友，雖然驚慌但不亂陣腳的表現，不只讓台灣網友佩服，更讓日本網友留言：「感謝守護電視」、「很信任日本建築的耐力」、「謝謝台灣」、「這樣的反應太強了吧」、「跟日本人很像，但也要記得保障自己的安全啊」 、「遇到危急情況才看得出本性，台灣的大家好溫柔」、「這等級太高了吧，果然是台灣人」、「還在護桌上的食物和水」、「比起電視，台灣的大家還是要先保護自己啊！」，更有日本網友挖出事發當下中國微博狂刷祝賀的現況，感嘆：「跟中國人有著天壤之別！」。

常針對社會時事發表評論的Icu醫生陳志金也在臉書分享相關畫面，感嘆這群台灣人不只臨危不亂、沒有奪門而出，還幫忙守護飯店裡的「電視」，並表示十分敬佩一家人的反應，大讚：「果然是長期有經過訓練的台灣人！」，讓台灣網友也留言討論：「台灣人才懂定是砸壞的痛」、「這些顧客人品真的太棒了」、「民宿老闆從此更愛台灣人了」、「開玩笑，台灣人身經百戰！搖得小不用跑，搖得大跑不掉，急什麼？」。



