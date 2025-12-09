青森強震！日氣象廳警告：未來一週恐有311等級強震

日本青森縣東方外海8日發生7.5地震，日本氣象廳示警，北海道根室沖至三陸外海一帶，未來7天內恐怕有規模8以上強震，最壞情況，強度可能會與311大地震等級相當。

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震。（圖／翻攝自日本氣象廳官網）

根據《產經新聞》報導，日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震後，日本氣象廳和內閣府9日凌晨立即召開聯合記者會，首次發布了「北海道·三陸沖後發地震注意情報」。日本氣象廳指出，今後一週內，需要重新確認日常防災準備，以及為迅速避難做好準備等，因為未來7天內恐怕有規模8以上強震，從原本0.01%的機率上升至1%。

氣象廳地震火山技術・調查課長原田智史表示，「最糟的情況下，可能會發生類似311的地震。我們不能排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」

報導指出，2011年3月11日東日本大震災，當時是先發生規模7.3地震，短短兩天後就爆發規模9.0的大地震，引發了毀滅性的海嘯。此外，發生於1963年擇捉島（北方領土）南東方外海也是同樣案例，先爆發7.0地震後，18小時內又發生規模8.5地震。

