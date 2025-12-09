青森強震 石崇良：台日兄弟之邦有需要一定協助

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震。衛生福利部長石崇良今天說，台灣與日本是最好的兄弟之邦，他才和日本駐台代表碰面，有需要一定全力協助。

日本青森縣東方外海8日晚間11時15分左右發生規模7.5地震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫在嚴冬中避難。地震發生後，日本氣象廳對從北海道到千葉縣等廣泛地區發布警報，呼籲居民警戒未來一週內可能再次發生強震。

石崇良今天出席「金顧獎績優長期照顧服務人員表揚典禮」，他會前接受媒體聯訪時透露，上午才和日本駐台代表見面，已特別當面表達政府對於日本發生地震的關心，將密切保持聯繫，視災情發展情況，「台灣跟日本一向就是最好的兄弟之邦，有任何需要，我們一定全力協助」。

此外，長照3.0預計明年上路，對於目前推進狀況，石崇良指出，明年將是長照3.0另一個階段的開始，未來政策重點將放在前端，從預防衰弱著手。

石崇良表示，將持續強化醫照整合，包括擴大與延長PAC（急性後期照護）服務，並加強社區照護資源的連結，尤其是對家庭照顧支持者的據點與支持，另外也會導入科技輔具或科技協助，降低整體長照負擔，希望能儘快推動、著手進行。

談到照服員人力現況，石崇良提到，今天是第1次針對第一線照服人員表揚，從2016年時大約只有2.5萬名照服員，到現在已經超過10萬名，「沒有這些第一線照服人員，就不可能有今天長照2.0的成果，也不可能再進一步推進到長照3.0」，因此特別藉此機會感謝第一線照服人員，並表揚績優人員。

媒體追問未來是否有可能提供獎勵或加給給照服員，石崇良回應：「我們會努力，希望以後都有獎金。」（編輯：管中維）1141209