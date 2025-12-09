青森強震！赴日旅遊「快下載1款APP」 可收災害資訊、支援繁體

赴日旅遊可下載防災APP「Safety tips」。（示意圖／unsplash）

日本青森縣東岸外海8日深夜發生規模7.6強震，多處建物受損、傷者送醫治療。若有民眾擔憂自身安全和情報接收緩慢，事實上，日本政府觀光局有推出專為外國旅客和居民設計的防災APP「Safety tips」，其支援多國語言，除了可以查看天氣資訊、地震快報，還能查詢緊急聯絡處資訊等。

為了讓外國旅客以及居住在日本的外籍人士能夠安心地生活，日本政府觀光局有推出外國旅客專用的「Safety tips」，該網站包含NHK環球新聞、日本氣象廳的天氣資訊、航空公司與鐵路公司的交通資訊網站連結。若近期有民眾要前往日本或現在人就在日本生活，不妨先下載APP預備。

根據「Safety tips」官網，該APP除了能以推播通知的方式提供日本國內的緊急地震速報、海嘯警報、氣象情報、火山噴發速報、避難資訊、中暑警戒資訊、J-ALERT（日本全國性緊急警報系統）、醫療機構等資訊，還提供緊急聯絡處資訊，能查詢可以接待外國人的醫療院所、各國大使館與領事館列表、日本觀光局與地方防災等網站。

在地震資訊列表中，可以看到震央位置圖、震源深度、芮氏規模等詳細資訊，並能查閱過去10筆震度3以上的地震記錄。即使對日本地理不熟，也能輕鬆地透過APP查看自己與震央的相對地理位置。

官網指出，「Safety tips」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式，因此APP支援15種語言，包含英語、日語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語。

另外，官網也提供了災害發生時，有效自保的實用小訣竅，提醒民眾該緊急地震快報為地震發生後預測到強震時由氣象廳發布的警報，能預測強震發生的時刻與震度，並在強震開始前盡可能地在第一時間告知民眾；一旦接收到地震快報，即使沒有感覺到搖晃，也應配合周圍狀況鎮靜地前往避難，以確保生命安全。

Safety tips。（圖／翻攝自Safety tips）

