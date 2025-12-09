青森強震30傷！日本氣象廳首度發布「後發地震注意情報」 專家：憂311慘劇重演

日本青森縣東方外海規模7.6強震，震源深度50公里。（翻攝自日本氣象廳）

日本青森縣東部外海昨（8日）深夜晚發生規模7.5強震，當地最大震度達到6強震，釀30傷災情。對此，氣象廳也首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，擔心恐再發生類似311東日本的大地震，也憂心誘發浪高30公尺的大海嘯，重演311慘劇，籲民眾保持冷靜並做好必要準備。

範圍包含日本哪些地方？

根據富士電視台報導，氣象廳與內閣府聯合記者會中指出，北海道至三陸沖一帶，再度發生大規模地震的可能性升高，因此決定發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，適用範圍跨及北海道至千葉縣，共182個市町村。

日本氣象廳官員表示，因海溝型地震的特性，海嘯恐在地震發生後最快4分鐘、最慢10分鐘內就會襲擊北日本的太平洋沿岸地區，擔憂311慘劇重演。日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史也表示，最糟的情況下，「可能會發生類似311的地震。我們不能排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」

不排除311級強震再臨？

內閣府政策統括官森久保司表示，因為是首次發布，可能讓部分民眾感到困惑，但這並不代表一定會再度發生大地震，而是據統計判斷風險升高，同時呼籲民眾保持冷靜並做好必要準備。另外，日政府強調民眾不必過度囤積物資，也不要傳播假訊息，官方也不會提前發布避難命令。

據《朝日新聞》報導指出，北海道・三陸沖後發地震注意情報與2024年宮崎縣外海地震時發布的南海海槽地震臨時情報「巨大地震注意」相似，因該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。

