青森拉麵店員工遇熊襲！奮力甩飛、打跑保命

▲日本今年熊患似乎比往年嚴重，不只居民，遊客也被提醒外出時應小心。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本今年熊患事件多，目擊、傷亡人數持續增加，甚至有專家擔心，今年的熊恐怕不一定會冬眠，提醒民眾外出時要格外注意。青森縣三戶町一家拉麵店，9日就又發生員工被熊襲擊，導致臉部受傷的事故，但他將熊甩飛反擊，性命無礙。

綜合日媒報導，事發在當地時間9日凌晨4點左右，57歲的拉麵店男性員工，正在進行開店前的備料等工作，突然遭到一頭約1公尺高的野熊襲擊，右眼眉間、額頭被抓傷流血。

在被熊攻擊後，男子奮力反擊，熊隻落荒而逃，但男子並沒有馬上通報或叫救護車，而是繼續手邊的工作，直到店裡其他人上班時，注意到他臉上的傷勢並詢問後，男子才講述自己稍早受傷的情況，聲稱：「被打了，我就把牠甩回去」。

廣告 廣告

同時隨即通報給警消知道，男子被送往醫院，拉麵店當天暫時停業，當地警方和政府正在加強警惕，包括巡邏週邊地區。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

札幌圓山動物園疑現棕熊腳印！日防熊噴霧熱賣 3大超商應對措施

日本巨熊暴走「追著車打」！一掌拍凹引擎蓋 人員急倒車驚險逃命

日本熊襲場面可怕！巨熊一掌打凹引擎蓋 抓破紙門、亂翻冰箱