青森深夜強震！各國旅客半夜驚慌逃生避難

青森深夜這波規模7.6的強震，也都讓各國旅客嚇得驚慌失措。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





青森深夜這波規模7.6的強震，也都讓各國旅客嚇得驚慌失措，有法國遊客拖著行李衝出飯店、泰國旅客不敢搭電梯在走廊狂奔，還有新加坡遊客以為自己要暈倒。首次遇上地震的英國網紅更是慌到狂飆髒話，這場強震讓外國旅客全都驚魂未定，深刻感受到地震威力。

突如其來的搖晃，讓法國遊客嚇得面面相覷，只見一旁的告示立牌都還在搖晃。這群法國遊客到北海道觀光，半夜正要休息，沒想到強震來襲，他們在飯店通知下，趕緊穿好禦寒衣帽，拉著行李箱準備撤離。

計程車司機vs.法國觀光客：「（高樓），好，（避難到高建築物），好知道了。」

一行人匆忙搭上計程車，只知道往高處避難，人生地不熟，根本不知道該往哪裡跑。法國觀光客：「我甚至不知道要去哪。（我也不知道），你以為我知道要去哪。他們說要看新聞，我該看什麼，我又沒有電視。」

而在東京的外國旅客也都感受到劇烈搖晃，即使經歷過地震的泰國人也是一臉驚慌，嚇得從房間跑出來，但不敢搭電梯，焦急的在走廊奔跑。泰國旅客：「地震地震。」

新加坡旅客也被地震晃得驚魂未定，還以為只是自己太累了。新加坡旅客：「也許我累了，我疲憊不堪，哇，我要暈倒了嗎。」

而同樣手足無措的，還有這名英國籍網紅，慌張地不停飆罵髒話。英國抖音創作者迪倫：「但說真的，現在我們到底該幹嘛，要下樓比較安全嗎，這種情況到底該怎麼辦啊，老兄這太詭異了，天啊，整棟大樓都在搖。」

這名英國籍網紅從來沒有經歷過地震，直到查看新聞報導，才知道原來這天搖地動就是地震。

英國抖音創作者迪倫：「這是日本氣象廳，說11點15分規模7.6地震在青森，CNN突發新聞說規模7.6地震，強震突襲日本發布海嘯警告，這太瘋狂了，在整棟建築搖晃的時候，我剛好正在傳送一段語音，來聽聽，非洲...，這是他X的地震嗎，我的天啊。」

這次日本青森大地震，讓外國旅客也都紛紛感受到強大的威力。

