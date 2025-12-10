青森港驚現土壤液化！憂餘震 賣場防災專區爆搶購潮

日本青森強震過後，更多災情曝光！（示意圖／unsplash）





日本青森強震過後，更多災情曝光！在重災區青森縣的八戶港出現了土壤液化現象，部分地區還下沉。而日本罕見發布警報，提醒民眾近一周內都可能發生8以上強震，也讓許多賣場的防災專區，出現了搶購熱潮。

強震過後，青森八戶小型漁船被吊掛上岸，船東怎麼樣也沒想到，40公分的海嘯，竟然能把漁船掀翻。

船東：「這種事平常真的不會發生，由於海嘯的退潮影響，讓船隻被拉得非常低，當潮水上漲時，船隻就被翻倒，真的讓我太無言了。」

多家賣場防災專區忙著補貨，因為日本政府破天荒首度發布「後發地震警報」，一周內隨時都可能發生芮氏規模8的強震，有民眾出門搶買，不管是大罐礦泉水，加熱就能吃的料理包都很熱賣，就連折疊式的紙馬桶，和鋁箔保暖毯詢問度也很高，還有人直接扛發電機回家。

日本民眾：「真的很有危機感，不知災難何時會降臨，我想我會邊工作，好好過日子的同時，事先確認避難路徑，然後準備好行李和食物。」

9日深夜的7.5強震就讓青森人嚇了一大跳，監視器直擊，超市貨架瘋狂晃動架上物品散落一地，就連收銀機也搖到快要倒地，在八戶當地的圖書館，大量書本散落一地，真的滿滿都是這間神社的觀音石雕像也受難，直接正面著地嚴重受損。

在八戶港內發生嚴重的土壤液化情況，畫面可見地面湧出泥水，造成部分區域下沉。

酒吧老板：「完全沒有水。」

強震也讓青森多戶無水可用，地方政府緊急設置補水站，還派出給水車供民眾使用，災民也期盼能早日恢復正常生活。

