青森睡魔師「抵嘉」！ 文總邀日本職人跨海創作花燈

嘉義縣 / 綜合報導

文化總會邀請日本青森睡魔祭中，專門設計與製作巨大「睡魔燈籠」的頂尖職人「睡魔師」，參與嘉義縣台灣燈會，來自青森的睡魔師，與製作團隊將現地打造出，一座專屬於配天宮樸仔媽、及天地人三虎的台灣限定睡魔燈籠，昨（26）日舉辦媒體分享會，為這場台日友情的盛會揭開序幕。

雙手抱胸精神奕奕，文總秘書長李厚慶，和日本知名睡魔師等人，一字排開大陣仗舉行記者會，為嘉義縣台灣燈會暖身，睡魔師諏訪慎、睡魔師林廣海。日本青森頂尖睡魔師諏訪慎，林廣海與製作團隊，將開始為期一個半月左右的時間，打造一座專屬於配天宮樸仔媽，及天地人三虎的台灣限定睡魔燈籠。

特別的是，兩位睡魔師分別屬於，不同體制的團隊，在日本時也不曾合作過，首次合體就獻給台灣意義非凡，文總秘書長李厚慶說：「用台灣的元素，用在地的故事，來創作這個大型的睡魔燈籠。」

來自日本東北的「青森睡魔」，指的是以木頭鐵絲和紙等材料，手工製成的大型燈籠，而「青森睡魔祭」，是日本國家重要無形民俗文化財，被封為東北三大祭之一。

能在嘉義欣賞到，專屬台灣的大型睡魔燈籠十分難得，文總秘書長李厚慶說：「用兩國的文化點亮，這一盞帶來平安，帶來祝福，象徵跨國友誼的睡魔燈籠，我覺得是格外有意義。」

「青森睡魔抵嘉」活動，是繼睡魔師2001年，到大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔，更寫下亞洲首例，不少民眾大呼好期待已經等不及了。

