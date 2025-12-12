青森睡魔抵嘉！文總促日本青森頂尖睡魔師來台 手作百盞「台日友好燈籠」即日起開放認購
【警政時報 司徒／臺北報導】「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於3/3-3/15在台灣燈會盛大亮相，文化總會重磅邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，更有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的磅礴氣勢！
文總秘書長李厚慶表示，從311東日本大地震到每一次的彼此救助與支援，台日始終以行動互相扶持，日前青森發生規模7.5的地震，台灣媒體和民眾都非常關注，就像關心自己的家人朋友那樣。青森市長西秀記不久前也說，青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。李厚慶說，台日關係從官方到民間都相當緊密，這樣珍貴的關係需要細膩經營，因此文總期許善用自身角色，透過文化交流的方式，深化與日本的長期友誼。
「青森睡魔來台創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為台灣打造的祝福。」為了讓這份跨海情誼被更多人看見，文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，並保留可自由題字的空間，讓民眾留下想說的祝福，遠道而來的青森睡魔師，更將這份情誼再深化為真實可見的光影。
作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去年首次展出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流的新篇章。
而文總將在此基礎上深化台日交流，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，寫下睡魔祭在亞洲進行的海外大型創作首例，更是睡魔暨大英博物館後，睽違25年再次跨海展出，作品結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，象徵跨越國界的信仰與文化交會，讓台日文化在光影中相互輝映，照亮彼此前行的道路。
為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與台灣燈會遊行，活動邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來台演出，包括：伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在台灣燈會現場重現青森夏日祭典的壯闊能量，在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。
為了能讓更多民眾參與此次台日文化盛會，文總特別推出象徵開運與祝福、限量100盞的「台日友好燈籠」，每盞12,000元，即日起開放民眾認購，題字內容可自由發揮，不限日文、漢字、台灣華文或英文，字數限制為單行8字內、雙行共10字內。燈籠將於3/3-3/15台灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。
跨國文化交流 台日聯手拉動睡魔燈籠
活動將安排青森睡魔祭相關團隊與在地學校、社團進行交流，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾認識睡魔文化並參與創作，此外，嘉義縣永慶高中也將參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠。本次燈會遊行開放台灣民眾參與，體驗日本傳統祭典中的特殊舞蹈，促進台日兩國在文化、藝術與民間情感上的有更深的連結。
文總主辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於台灣燈會登場，展出期間為3/3-3/15，邀請青森頂尖睡魔師，於嘉義縣現地創作大型睡魔燈籠，並推出「台日友好燈籠」募款計畫，期盼全民共同成為台日友好的延續者，更多活動資訊將陸續公布於文化總會粉絲專頁。
