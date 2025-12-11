青森睡魔抵嘉！2026台灣燈會重現日東北三大祭氣勢

日本青森最具代表性的「睡魔祭」明年3月將把百年熱力原汁原味帶到嘉義。在文化總會邀請下，日本青森頂尖睡魔師諏訪慎與林廣海首度跨海來台，為台灣量身打造媽祖、千順將軍與虎爺巨型花燈，更有青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的磅礴氣勢。

2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，文總特別規劃「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，將於3月3日至15日在台灣燈會盛大亮相。

青森睡魔祭是日本東北三大祭典之一，以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去年首次來台參與台灣燈會，就展出「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流的新篇章。

今年，文總再度舉辦「青森睡魔抵嘉」，寫下睡魔祭在亞洲進行的海外大型創作首例，更是睡魔暨大英博物館後睽違25年再次跨海展出。作品結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮的樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，象徵跨越國界的信仰與文化交會。

文總秘書長李厚慶表示，「青森睡魔來台創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為台灣打造的祝福」，為了讓這份跨海情誼被更多人看見，文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，即日起開放民眾認購、自由題字，燈籠也會在台灣燈會期間展示，代表百份跨越國界的祝福與心意，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。