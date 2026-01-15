青森睡魔抵嘉3/3登場 感受日本祭典熱鬧與感動

記者劉昕翊／綜合報導

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」於3月3至15日在臺灣燈會盛大亮相；文總今（15）日在臉書向大眾介紹「睡魔師諏訪慎」，邀請民眾走進睡魔燈籠的世界，並於活動當日前往共襄盛舉，感受其魅力。

作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名。去年首次展出以「臺灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的臺灣作家下町貴族共同創作，今年文總再深化臺日交流，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，重磅邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來臺現地創作大型睡魔燈籠。

其中，文總今（15）日特別整理諏訪慎相關資訊向大眾介紹，其師從已故睡魔師石谷進，隸屬初代睡魔名人北川金三郎流派，自2007年開始投入大型睡魔製作，正式以睡魔師身分登上青森睡魔祭舞臺，創作風格延續傳統昭和路線，強調臉部線條與表情張力，同時積極嘗試新的技法、材料與主題。

另外，談到創作中最喜歡的時刻，諏訪慎曾分享，在製作睡魔的所有環節中，他最喜歡的是「『書き割り（輪廓墨線）」，因為他的手比較大，在糊紙時其實有一些小秘訣。此外，為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除靜態展出，更將參與臺灣燈會遊行，邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來臺演出，包括，伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，讓臺灣民眾在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

「睡魔師諏訪慎」師從已故睡魔師石谷進，隸屬初代睡魔名人北川金三郎流派，將首次跨海來臺現地創作大型睡魔燈籠。（取自中華文化總會臉書）

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」於3月3至15日在臺灣燈會盛大亮相，更將參與臺灣燈會遊行。（文總提供）