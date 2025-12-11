青森睡魔祭核心陣容將登台演出 睡魔師跨海打造媽祖巨型花燈

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於3月3日至15日在台灣燈會亮相，文化總會邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎、林廣海首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，作品取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍及山軍尊神虎爺公。活動並邀請青森睡魔祭核心陣容來台遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭典的磅礴氣勢。

文總秘書長李厚慶表示，從311東日本大地震到彼此多次救助，台日一直以行動互相支持；日前青森發生規模7.5地震，台灣民眾也高度關注，就像對家人朋友般緊密。青森市長西秀記先前指出，青森與台灣關係穩定、距離近，是值得合作的夥伴。李厚慶強調，台日關係從官方到民間都相當緊密，這份珍貴情誼需要細膩經營，文總期盼透過文化交流深化兩國長期友誼。

文總指出，此次青森睡魔來台創作不僅展現文化交流，也象徵日本職人親手為台灣帶來祝福。文總串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，並邀嘉義縣永慶高中加入夜間遊行。同時推出日本職人手工製作、限量100盞的「台日友好燈籠」，開放題字空間，讓民眾以文字傳遞祝福，使跨海情誼化為具體光影。

作為日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引大量國內外旅客。去年首度推出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠，由諏訪慎與旅日台灣作家下町貴族共同創作，開啟台日文化交流新篇章。

今年文總主辦的「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」在此基礎上更進一步，寫下睡魔祭在亞洲進行大型海外創作首例，也是睡魔作品繼大英博物館後睽違25年再度跨海展出。此次作品結合台灣在地信仰，以樸仔媽、千順將軍與虎爺公為主題，象徵跨越國界的文化交會。

活動期間，睡魔燈籠除靜態展出外，也將參與台灣燈會遊行。包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、舞者「跳人」、以及負責拉動燈籠的「曳き手」等青森睡魔祭核心陣容都將來台，以原汁原味的形式呈現青森夏日祭典的熱烈場面，讓民眾在嘉義縣即可感受百年祭典的震撼。

文總同時推出象徵開運與祝福、限量100盞的「台日友好燈籠」，每盞售價12,000元，即日起開放認購。燈籠題字不限語言，字數為單行8字、雙行共10字。燈籠將於3月3日至15日展示，象徵百份跨越國界的祝福。

此外，活動期間將安排青森睡魔祭相關團隊與在地社團、學校交流，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾認識睡魔文化並體驗創作。嘉義縣永慶高中也將參與遊行，與青森團隊共同拉動睡魔燈籠。台灣民眾亦可參與遊行，體驗日本傳統祭典舞蹈，促進兩國文化與民間情感交流。



